La Diputación de Valladolid invierte más de dos millones en viviendas para atraer población al medio rural

La Diputación de Valladolid destinará 2.006.000 euros para promover que se establezca y fije población en el medio rural vallisoletano.

Para ello, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, presidida por Conrado Íscar, ha aprobado la resolución de subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores.

Las ayudas se distribuyen en cuatro líneas. La Línea A, para la adquisición de viviendas con destino al alquiler, beneficiará a doce Ayuntamientos y una Entidad Local Menor, con importes entre 15.000 y 31.250 euros, sumando 277.000 euros. La Línea B financiará la construcción de viviendas, con siete beneficiarios y un total de 838.000 euros.

La Línea C se centrará en la reforma de viviendas municipales o de Entidades Locales Menores, con 22 Ayuntamientos y una Entidad Local Menor incluidas, por un total de 725.828,80 euros. La Línea D, destinada a la adquisición o urbanización de parcelas para alquiler, apoyará a cuatro Ayuntamientos con 165.171,20 euros.

Juegos Escolares, Ocio y Naturaleza y Campeonatos Provinciales

Además, la Comisión aprobó los programas de Juegos Escolares, Ocio y Naturaleza y Campeonatos Provinciales con una inversión conjunta de 896.400 euros.

El programa de Juegos Escolares para el curso 2025-2026 cuenta con 602.150 euros e incluye fútbol sala, baloncesto, balonmano, hockey, ajedrez, gimnasia rítmica, orientación, pádel, atletismo, deportes autóctonos y tenis de mesa.

También contempla el Programa Chiquitín, la promoción deportiva, hábitos saludables, deporte y mujer, campamentos deportivos y concursos de fotografía.

El programa de ocio y tiempo libre contará con 153.500 euros y actividades como 'un día en la nieve', 'campamento náutico' y 'verano activo'. Los Campeonatos Provinciales, con 140.750 euros, promueven el deporte y los juegos tradicionales entre adultos e incluyen fútbol sala, baloncesto, frontenis, bádminton, tenis de mesa, pádel, orientación y atletismo.

La Comisión ha resuelto también ayudas económicas por 69.174,18 euros para 227 deportistas destacados de municipios de menos de 20.000 habitantes que participaron en competiciones de alto nivel en 2024.

Por último, la Diputación Provincial ha aprobado subvenciones para el sostenimiento de escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años en 18 municipios, con un importe total de 215.000 euros.