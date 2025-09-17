El restaurante de Valladolid que ha visitado el presentador José Ribagorda: su lechazo es mítico en Castilla y León

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de Castilla y León. Una comunidad que aglutina un sinfín de restaurantes, muchos de ellos conocidos en toda España, que destacan por su historia, sus especialidades culinarias e incluso por sus precios, entre otros motivos.

Un gran número de establecimientos que, además, son frecuentados por muchos famosos que, tras hacerse eco de su reputación, se animan a visitarlos.

Es el caso del célebre periodista y presentador José Ribagorda, quien en los últimos días ha viajado a Valladolid para conocer uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, conocido, fundamentalmente, por hacer uno de los mejores lechazos de toda Castilla y León. O al menos así lo confirman muchos de los clientes que han pasado por él.

Se trata de La Parrilla de San Lorenzo, un establecimiento especializado en cocina castellana y ubicado en los bajos del antiguo convento de San Joaquín y Santa Ana, que lleva desde 1988 conquistando paladares de toda clase.

Tal y como ha publicado el propio restaurante en sus redes sociales, recientemente ha recibido la visita de Ribagorda, a quien se ha referido como "un apasionado defensor de la gastronomía tradicional".

El presentador disfrutó de una agradable comida en el local y "compartió cocina y conversación" con los empleados del restaurante, quienes, por su parte, han asegurado que "fue un placer mostrarle el trabajo que hay detrás de cada plato". "Ese que no se ve, pero que se saborea".

"Gracias por tu cercanía, tu humildad y por valorar tanto lo que se hace con alma", han apuntado.

Aunque no son muchos los detalles que han trascendido de la visita del periodista a La Parrilla de San Lorenzo, lo más probable es que este tuviese la oportunidad de degustar su famoso lechazo, considerado su plato estrella.

Un producto con I.G.P. que asan al estilo tradicional en horno de leña y con madera de encina, que corona una exclusiva carta en la que tampoco pasan desapercibidas otras especialidades como sus escabechados, ensaladas de vanguardia, chuletones a la parrilla y pescados frescos traídos diariamente de las lonjas gallegas, entre muchas otras.

Ni tampoco sus postres, siendo la Tarta de las Monjas uno de los más demandados y mejor valorados.

Lo mejor de todo es que todos estos platos se degustan en un espacio único, entendido por muchos como un auténtico museo lleno de arte e historia.

Tanto es así, que La Parrilla de San Lorenzo, además de por la exquisitez de sus platos, por sus deliciosas y famosas tapas, y por ser un establecimiento reconocido con la distinción Restaurante de la Tierra, este también destaca por su arquitectura y decoración.

Y es que, el restaurante se distribuye en espectaculares galerías con frescos en el techo en las que se hallan estancias como la cocina, la zona de la parrilla y una exclusiva bodega con caldos de primer nivel, así como en sus señoriales salones decorados con cuadros, esculturas y tapices que hacen sentir al visitante como un auténtico miembro de la nobleza.

Comer en La Parrilla de San Lorenzo es sinónimo de vivir una experiencia gastronómica y cultural tan grata como inolvidable. Y si no, que se lo pregunten a José Ribagorda y los otros tantos rostros conocidos que han quedado enamorados con el lugar.

Desde José Coronado, Antonio Resines, Paz Padilla y Joan Manuel Serrat, hasta Vicente del Bosque, Ronaldo, Enrique Cerezo, Carlos Herrera y Cayetano Martínez de Irujo, entre muchos otros.