Una nueva pelea con machetes y katanas deja dos jóvenes detenidos y persecuciones policales en Valladolid

Armas incautadas por la Policía Municipal de Valladolid y la calle Nicolás Salmerón Fotografías: Policía Local de Valladolid y Google Maps

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a dos jóvenes nacidos en el año 2006 y en el 2007 y ha identificado a otro del 2002 tras una nueva pelea en las calles de Valladolid que se ha producido en la calle Nicolás Salmerón, como han informado fuentes policiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este martes, a las 2:00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local se encontraba por la zona y “escuchó voces” y se “acercaron hasta la calle Nicolás Salmerón donde había una pelea entre varias personas”.

Al llegar los policías al lugar, los jóvenes que protagonizaban la pelea “salieron corriendo” y los agentes “vieron que dos personas llevaban armas blancas de grandes dimensiones” y “uno de ellos llevaba un pasamontañas negro”.

Los agentes persiguieron a uno de ellos por la calle San Luis, Asunción y Labradores, donde el joven se “introdujo en el túnel” y “lanzó uno de los machetes que llevaba hacia atrás con peligro de haber dado al policía”.

Cuando le consiguieron parar, los agentes le redujeron, con un total de tres patrullas, dos uniformadas y una de paisano. Se le realizó un cacheo y al tirar el machete, fue localizado en las inmediaciones donde había lanzado el arma.

Posteriormente, los agentes vieron que había una bicicleta en la calle Labradores con Nicolás Salmerón. Un transeúnte en el lugar indicó a los policías que era de un varón que había “salido a la carrera”.

Al ser una bicicleta de Biki se logró localizar el domicilio de la última persona que la había utilizado en la calle Nogal. En la misma calle había un hueco donde estaba tapado la otra persona que fue detenida.

Los policías se identificaron como tal al ir de paisano y el hombre echó mano a la cintura amagando con sacar algo de ella y “dirigiéndose de forma amenazante contra los agentes”. Rápidamente fue reducido contra la pared y le arrebataron otro machete de grandes dimensiones.

Tras la pelea en Nicolás Salmerón, como informan fuentes policiales fueron detenidas estas dos personas en el túnel de Labradores, el del año 2006, y en calle Nogal el de 2007.

Otro identificado y armas incautadas

La Policía Municipal localizó a otra persona en la Plaza Circular del que sospechaban que también podría haber participado en la pelea para entrevistarse con él.

Esta persona “reconoció que sí que había participado” en la misma. Un varón del año 2002 que manifestó que “iba con otras dos personas” y que “de manera súbita dos individuos se dirigieron hacia ellos de manera agresiva y amenazante” cada uno “con cuchillos de grandes dimensiones”.

Por esto, manifestó el identificado que él cogió “una llave de tubo para defenderse” de estas dos personas que fueron las que echaron a correr.

La Policía Local de Valladolid se ha incautado de una katana de color negra con el filo rojo de 48 centímetros de hoja y una longitud de 68 centímetros, de un machete de color negro de 47 centímetros de hoja y 63 de largo con doble filo dentado en la parte superior además del pasamontañas y de la barra de acero de 44 centímetros.

La Policía Local ha añadido que no hay heridos tras los hechos que han dejado dos detenidos y un identificado tras esta pelea en Nicolás Salmerón, donde los agentes escucharon las voces y de donde partieron a la carrera los dos jóvenes.

Las mismas fuentes apuntan que dos policías, en la intervención “sufrieron erosiones y contusiones en las rodillas” y “tuvieron que ser atendidos en un centro de salud con parte de lesiones”.