El instituto de Valladolid donde estudió Soraya Sáenz de Santamaría: con 180 años de historia y profesores insignes

Considerada una de las grandes figuras femeninas de la política española, Soraya Sáenz de Santamaría sigue siendo recordada por ser la mano derecha del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y vicepresidenta del Gobierno, portavoz y ministra de la Presidencia entre 2011 y 2018.

Hace tiempo que se le perdió la pista. Concretamente, siete años, cuando anunció su retirada de la política tras salir adelante la moción de censura presentada por el PSOE contra Rajoy. Pese a ello, su legado sigue estando muy presente en Valladolid, donde nació un 10 de junio de 1971.

En la ciudad del Pisuerga fue donde vivió toda su infancia, adolescencia y parte de su juventud hasta que con 27 años, solo tres años después de terminar sus estudios universitarios, fue destinada a León.

Ocurrió tras aprobar la oposición para el Cuerpo de Abogados del Estado y tiempo más tarde se mudó a Madrid para iniciar una nueva etapa profesional vinculada a la docencia como profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y a la política.

Ahora, continúa trabajando en la capital en el despacho de abogados Cuatrecasas, como consejera independiente de Moeve (antes Cepsa) y como consejera electiva del Consejo de Estado, pero alejada por completo del foco mediático.

Tanto, que desde su retirada de la política, muy escasa ha sido la información que ha trascendido sobre su persona y pocas las veces en las que se ha dejado ver, más allá de algún caso puntual como el del pasado mes de mayo cuando regresó al Congreso de los Diputados para declarar en la Comisión de Investigación sobre la 'Operación Cataluña'.

Pero, volviendo a Valladolid, ¿cómo fue su vida en la ciudad? Aunque no han trascendido muchos detalles de su etapa en la ciudad, sí es de sobra conocido que Sáenz de Santamaría desarrolló toda su formación en la capital vallisoletana.

Comenzó sus estudios en el ya desaparecido colegio de San Nicolás de Bari, ubicado junto al Teatro Calderón y, antes de cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, pasó por el hoy denominado IES Zorrilla, donde estudió el Bachillerato entre 1986 y 1988.

Un centro con 170 años de historia y público, por el que además de estudiantes convertidos en eminencias en sus respectivas profesiones, como es el caso de la exvicepresidenta del Gobierno, también han pasado profesores insignes de la talla de Macías Picavea, Narciso Alonso Cortés, Hoyos, Lacôme, Martín Santos y María Gómez Laso, entre otros.

Historia

El origen del Instituto Zorrilla se remonta al reinado de Isabel II, cuando se creó el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Valladolid en las dependencias de la Universidad Literaria y como un centro agregado a la Real Pontificia e Insigne Universidad de Valladolid.

Cinco años después, este se trasladó al antiguo edificio de la Hospedería del Colegio de Santa Cruz, construido por orden del Cardenal Mendoza en el siglo XV, mientras que en 1857 el instituto se independizó de la Universidad tras la entrada en vigor de la Ley de Instrucción Moyano, convirtiéndose así en el Instituto General y Técnico.

Si bien, debido al estado "ruinoso" y la "falta de capacidad e higiene" del edificio en el que se encontraba, en 1901 el centro regresó a la Universidad, aunque no por mucho tiempo.

Imagen antigua del IES Zorrilla IES Zorrilla

Tanto es así, que ese mismo año se ordenó la construcción del actual edificio que alberga el instituto en un antiguo solar llamado Corralón de San Pablo, cedido por la Diputación y en el que anteriormente se encontraba el convento y alcázar de Doña Catalina de Lancáster, madre del Rey Juan II.

Si bien, no fue hasta septiembre de 1907 cuando el nuevo instituto fue inaugurado con Policarpo Mingote y Tarazona como primer director. Una época en la que el que fuera subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, César Silió, llegó a considerarlo "uno de los mejores institutos de España en dotación, amplitud y condiciones para la implantación de las enseñanzas", tal y como recoge el centro en su página web.

Hoy, el ya IES Zorrilla presume orgulloso de haber sido un "testigo privilegiado" de la Historia Contemporánea de España al haber vivido desde el reinado de Isabel II, la I República, la Restauración Borbónica y la dictadura de Primo de Rivera, hasta la II República, la Guerra Civil, la Dictadura del General Franco, la Transición y la Democracia.

Y también todas las reformas educativas desarrolladas en el país, desde la Ley Pidal y la Ley Moyano, hasta la LOGSE y la LOE.

Desde entonces, varios han sido los cambios y mejoras introducidas por el centro para convertirse en lo que es actualmente, un instituto público e histórico, con gran fama y referencia en Valladolid, y gestionado por la Junta de Castilla y León, cuya principal labor se centra en "buscar la excelencia en la práctica docente, que facilite el éxito profesional y vital del alumnado".

Oferta educativa

Actualmente su oferta educativa abarca los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los dos de Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Humanidades, así como el específico en Biología, y diferentes ciclos formativos.

El Grado Medio de Actividades Comerciales y los superiores de Transporte y Logística, Comercio Internacional y Marketing y Publicidad son algunos de ellos.