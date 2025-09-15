Buezillo, la asociación vecinal que conmemora los hechos históricos acontecidos en Boecillo, estrena sede

Imagen de una de las recreaciones de la llegada del general Wellington a Boecillo.

Buezillo, la asociación que nació en 2018 a manos de varios vecinos que se unieron para festejar los hechos históricos de Boecillo (Valladolid), como el paso en varias ocasiones por el municipio del general Wellington durante la guerra de la independencia, estrena sede.

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre y en ella participarán el músico y folclorista referente vallisoletano, aunque no de cuna, Joaquín Díaz y la cantante María Salgado.

La nueva sede se sitúa en la calle Germán Gamazo, 13, en el local que durante muchísimos años fue la Cestería de Moisés Poveda. Desde este jueves, se transformará en el centro de reuniones y almacenaje de toda la indumentaria que a lo largo de todos estos años ha ido creando la asociación.

La formación histórico-cultural se congratula así de este recorrido de seis años hasta convertirse en un lugar que "huele a historia, tradición y cultura".

Desde Buezillo han lamentado, no obstante, que Moisés, quien regentó la tienda donde ahora se asentará la asociación, no pueda estar presente en la inauguración tras fallecer el pasado 15 de agosto. "Hubiera sido para nosotros un privilegio su presencia en este acto", han resaltado.

Fue en 2018 cuando estos vecinos se unieron para recordar y festejar los hechos históricos acontecidos en el municipio, centrados principalmente en el paso del general Wellington. Una propuesta que fue acogida con "gran agrado" y por la que han seguido trabajando año tras año en las distintas puestas en escena, de diferentes acontecimientos históricos, pero siempre vinculados a la imagen del militar.

"Ese ha sido siempre nuestro objetivo, organizar y coordinar actividades de recreación histórica, poniendo en valor el patrimonio histórico y difusión histórica, ya sea material o inmaterial, de Boecillo", han resaltado desde la asociación.

La asociación quiere así invitar a todas las personas que tengan alguna inquietud en este sentido o ganas de conocerles a acudir a la fiesta de inauguración.

Los padrinos, Joaquín Díaz y María Salgado, estarán presentes en el acto. El músico y folclorista ha dedicado gran parte de su vida a trabajos de investigación, interpretación y divulgación de la cultura tradicional y el folclore.

Por su parte, Salgado se inició de forma natural en las raíces y fuentes de la música popular. Es divulgadora del Cancionero Castellano y del folclore tradicional.