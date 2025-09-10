Pelea salvaje en Las Delicias: el agresor se puso unos tornillos entre los dedos y se lió a puñetazos

Cruce de General Shelly con calle Caamaño en el barrio vallisoletano de Las Delicias GM

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del pasado martes 9 de septiembre en Valladolid a un hombre, del que no se ofrece la nacionalidad, como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir a otro varón en la vía pública.

Un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana, fue alertado por la sala CIMACC 091 para acudir a la confluencia de la calle General Shelly con Caamaño, barrio de Las Delicias, donde un ciudadano había informado de una agresión entre varias personas. Según la llamada, uno de los implicados portaba un arma blanca.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre tendido en el suelo que sangraba abundantemente por la nariz, mientras otro hombre permanecía en la acera de enfrente portando dos grandes tornillos en un bolsillo de su chaqueta.

Testigos presenciales señalaron que ambos se enzarzaron en una disputa personal que acabó en agresión, momento en el que el presunto autor se colocó los tornillos entre los dedos y golpeó repetidamente en la cara a la víctima al tiempo que profería amenazas de muerte.

Varias personas intervinieron para separar a los implicados hasta la llegada de los policías.

Puesta en libertad

El hombre fue finalmente reducido e inmovilizado por los agentes, dado que se encontraba muy violento. La víctima fue trasladada por un equipo sanitario al Hospital Universitario Río Hortega para recibir asistencia médica.

El detenido fue puesto a disposición judicial tras su traslado a dependencias policiales. La autoridad judicial decretó posteriormente su puesta en libertad.