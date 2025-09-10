Un encierro de pánico en Alaejos: un toro se cuela en el patio de la residencia de ancianos

Uno de los toros del encierro de esta mañana en Alaejos RRSS Albertillo Arranz Ballesteros

El encierro mixto celebrado este miércoles por la mañana en la localidad vallisoletana de Alaejos se convirtió en una auténtica escena de película.

Lo que debía ser un recorrido habitual acabó con momentos de tensión, cuando uno de los toros terminó en el patio de la residencia de mayores del municipio.

El festejo comenzó a las 10:00 horas, con la suelta de cuatro novillos y seis bueyes desde el paraje de Sancierna, lejos del casco urbano. Desde el inicio, la manada se desperdigó y un astado emprendió camino en sentido contrario al trazado oficial.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del incidente. El conocido instagramer Albertillo Arranz Ballesteros, testigo de lo sucedido, definió lo ocurrido como “de película”.

En uno de los vídeos se escucha a varios vecinos gritar “¡Cierra la puerta!” y “¡Quieto, quieto, que me viene!”, mientras el toro encaraba de frente un vehículo todoterreno.

Momento en el que intentan capturar al toro Redes Albertillo Arranz Ballesteros

El momento más crítico se vivió cuando el animal entró en la residencia de ancianos, obligando a vecinos y espectadores a refugiarse como pudieron, algunos subiéndose a coches y otros corriendo por calles adyacentes.

El pánico provocó varias caídas, aunque no se registraron heridos por asta de toro.

La rápida actuación de caballistas y corredores resultó clave para reconducir al animal hacia el recorrido. Finalmente, el astado fue reducido sin mayores consecuencias.