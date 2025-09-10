El bonito nombre del hijo de Manu Carreño: "Significa guardián o protector" y es común en Castilla y León

El vallisoletano Manu Carreño se ha convertido en uno de los grandes referentes del periodismo deportivo y, en concreto, del mundo del fútbol, en los medios de comunicación.

Con una larga y exitosa carrera profesional a sus espaldas, actualmente, su actividad se centra en la radio, en el programa El Larguero de la Cadena SER. Sin embargo, sus apariciones televisivas también son constantes y numerosas, pues, más allá de presentar y narrar eventos deportivos para Mediaset, también es habitual verle en alguno de los programas más vistos como especialista en deportes.

La fama adquirida en los últimos tiempos le ha llevado a consagrarse como un rostro muy conocido en el sector periodístico, pero también en la crónica social, lo que hace que su vida personal suscite tanto interés mediático como el profesional.

A nivel laboral, es bien sabido que el célebre presentador ha pasado por algunos de los programas deportivos más vistos y escuchados como Deportes Cuatro y El Desmarque, entre muchos otros, y también que ha llegado a narrar importantes partidos de La Liga, la Eurocopa e incluso del Mundial.

Diferentes proyectos que, a su vez, le han brindado la oportunidad de trabajar mano a mano con otras grandes figuras del periodismo deportivo como Manolo Lama o Juanma Castaño.

A nivel personal, Manu Carreño, nacido en Valladolid un 6 de agosto de 1969, pasó su infancia y gran parte de juventud en la ciudad del Pisuerga y más concretamente en el famoso barrio de Las Delicias, donde estudió, dio sus primeros pasos profesionales en la radio del barrio, practicó todo tipo de deportes como buen aficionado, disfrutó de inolvidables momentos con sus amigos 'de toda la vida'. Y es que, allí vivió hasta los 27 años.

Imagen de archivo de Manu Carreño

A esa edad, el pucelano ya se mudó a Madrid para seguir forjándose como profesional del periodismo deportivo iniciando así una nueva etapa plagada de éxitos profesionales, pero también personales.

Allí fue donde, al parecer, conoció a su pareja, la también periodista Cristina Saavedra, a la que le unen más de 20 años de relación, la cual han tratado de mantener siempre en un discreto segundo plano. Lo hizo tras una relación anterior de la que nació su único hijo, que ahora tiene 24 años.

Y es que, este tiene un nombre muy especial. El único heredero de Manu Carreño se llama Sergio, un nombre muy común en España y en Castilla y León, pero con un profundo e interesante significado.

Frecuencia y significado

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes del censo anual de población a fecha del 1 de enero de 2024, en el conjunto del país un total de 210.573 personas se llaman Sergio, representan un 8,838 por mil de la población y su media de edad es de 33,1 años.

En lo que respecta a Castilla y León, son 13.213 los hombres que comparten nombre con el hijo de Manu Carreño, siendo Valladolid (3.179), León (2.336) y Burgos (2.160) las provincias con mayor población llamada Sergio. Le siguen Salamanca (1.794), Ávila (884), Palencia (859), Segovia (787), Zamora (744) y Soria (470).

Pero, ¿cuál es la procedencia y significado de este nombre? Sergio es un nombre latino cuyo origen se dice que podría estar en una destacada familia romana con gran influencia en la historia de la antigua Roma.

De hecho, en aquella época, este nombre se asociaba con "la nobleza y la distinción", hasta el punto de que muchos personajes destacados de la historia lo llevaron.

Según recogen varias plataformas especializadas en nombres, este se difundió por toda Europa coincidiendo con la expansión del Imperio Romano y se popularizó gracias a la influencia de la Iglesia Católica tras el nombramiento de Sergio I como Papa.

Proviene de "Sergius", se utiliza en todo el mundo, es considerado uno de los nombres masculinos más comunes en España y "significa protector o guardián".

Además, se relaciona con "la virtud y la sabiduría", así como con "la lealtad y protección", y se dice que quienes llevan este nombre suelen ser vistos como personas "con una personalidad fuerte y decidida, y una naturaleza protectora", que también destacan por ser "trabajadoras, comprometidas y tener una notable capacidad para liderar".

En el caso del hijo de Manu Carreño, se desconoce si estas cualidades y actitudes definen su carácter y forma de ser, pues su padre siempre le ha mantenido alejado de los focos y apenas hay información sobre él.