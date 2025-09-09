Valladolid construirá 82 viviendas con garaje, trastero y zona comunitaria con piscina: aprobadas las licencias de obras

Una de las parcelas donde se van a construir nuevas viviendas Ayuntamiento de Valladolid

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a las correspondientes licencias de obras de dos proyectos residenciales. Estas supondrán la construcción de un total de 82 nuevas viviendas, además de garajes, trasteros y espacios comunitarios.

La inversión conjunta de ambas actuaciones supera los 6,5 millones de euros. El primero de los proyectos corresponde a la empresa Promociones Profal XXI, S.L., que desarrollará una promoción de 60 viviendas libres en el barrio Puente Jardín.

Estas contarán con garaje, trasteros y una zona comunitaria con piscina en la parcela 13 del Sector 5, Carretera de Burgos. La parcela tiene forma trapezoidal, y cuenta con una superficie de 4.813 metros cuadrados. El proyecto contempla el desarrollo de un bloque de edificación.

La superficie total construida alcanzará los 10.267 metros cuadrados, con un presupuesto de ejecución superior a cinco millones de euros. El edificio, de hasta seis alturas, contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, adaptadas a distintos perfiles de familias.

La planta de sótano estará destinada a uso de garaje, trasteros e instalaciones. En la planta baja se situarán los accesos a la edificación y viviendas. Además de los armarios de contadores, salas de comunidad, aseos de uso comunitario, escalera y rampa de acceso a la planta de sótano.

Además, en la planta baja, la parte de la parcela no ocupada por la edificación estará destinada a zonas de uso común. En las plantas altas se ubicarán las viviendas.

Las zonas de estar y las dependencias nocturnas se organizarán en el perímetro exterior de las fachadas.

22 viviendas en La Cumbre

La promotora Raimconsa, S.A., llevará a cabo la construcción de 22 viviendas en la parcela P-10 del Peri La Cumbre, situada en la calle Quejigo. El proyecto contempla la edificación de dos bloques plurifamiliares aislados que contará con garajes y trasteros.

Esta parcela tiene una forma irregular y cuenta con una superficie total de 2.674 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 2.140 metros cuadrados.

La topografía de la parcela, con un desnivel de casi ocho metros, permite diseñar un conjunto arquitectónico que aprovecha "al máximo las condiciones del terreno".

Cada bloque dispondrá de 11 viviendas distribuidas en cuatro plantas sobre rasante, incluyendo áticos con accesos a terrazas y viviendas de planta baja con salida a zonas exteriores privadas.

En total, habrá 28 plazas de aparcamiento y 22 trasteros, con una inversión de 1,5 millones. En el edificio 1 hay 15 plazas de aparcamiento y en el edificio 2 hay 13; y 11 trasteros en cada uno.