Hallan un cadáver en el lugar en el que desapareció un exmilitar hace meses en Valladolid

Era el pasado sábado, 6 de septiembre, cuando una mujer que se encontraba recogiendo moras en el desvío del PRAE, cerca de la CL-610, en Valladolid, hallaba un cadáver en la zona y avisaba al Servicio de Emergencias, como han confirmado fuentes del 112 a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De inmediato, tanto efectivos de Sacyl, como la Policía Local y también la Policía Nacional se dirigían a la zona, a eso de las 12:52 horas de la mañana y confirmaban el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad.

Se encontraba a campo abierto, como han confirmado fuentes oficiales a este periódico, cerca del Hotel Lasa Sport, y el cuerpo sin vida podría ser el de Ángel, el exmilitar de 89 años desaparecido desde finales de mayo en la ciudad del Pisuerga.

“Todo apunta a que es el cuerpo del exmilitar pero el ADN confirmará de forma fehaciente que es él”, añaden las mismas fuentes a este periódico.

La Policía Nacional se hacía cargo del caso y se activaba el protocolo forense y se está a la espera de que el Anatómico Forense a través del ADN, confirme la identidad del cuerpo hallado el sábado.

Sería el peor de los finales para una búsqueda que se ha prolongado durante más de tres meses, ya que la desaparición de Ángel se produjo a finales del mes de mayo.