Exigen la "máxima protección" para corredores y guardias de tráfico en la crono de Valladolid ante el boicot a Israel

La Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha reclamado de la administración pública la “máxima protección”, tanto para los corredores que participarán este jueves en la crono de Valladolid de La Vuelta a España como de los guardias civiles motoristas.

Estos guardias civiles son los que preceden a los corredores y se ocupan de la seguridad vial de los deportistas y de los ciudadanos que disfrutan de la prueba.

"Tras los graves incidentes sufridos en Bilbao y en la etapa del Angliru del viernes pasado, resulta imprescindible que la Administración aplique todos los recursos necesarios para salvaguardar la integridad física de ciclistas y guardias civiles", afirma el vicepresidente y portavoz de IGC, Daniel Fernández.

Todo en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León en el que desde la IGC confían que el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, cumpla con el despliegue de 240 agentes anunciado recientemente.

"Apoyamos las palabras del subdelegado Canales, y esperamos que se traduzcan en medidas eficaces sobre el terreno. Quienes intenten sabotear la prueba deben recibir un tratamiento sancionador proporcional al daño que puedan causar", declara Fernández.

"Estos días en la Vuelta se vienen repitiendo momentos de extraordinario peligro para los ciclistas y nuestros compañeros de la Agrupación de Tráfico, hay una tensión permanente y se desenvuelven entre el deporte y la inseguridad", ha añadido.

La asociación profesional pide que todo el empeño desplegado en resguardar la seguridad de los deportistas se extienda, con idéntica contundencia, a los guardias civiles que velan por el desarrollo de la prueba.