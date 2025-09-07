Tordesillas ya conoce a ‘Saltavallas’, su Toro de la Vega 2025: bravío y de la ganadería Garcigrande

La Plaza de Toros de Tordesillas se llenó para presenciar el tradicional desenjaule de reses, la exhibición de los toros que participarán en las próximas fiestas de la Virgen de la Peña y de la Guía.

El evento no solo permitió conocer el porte y la fiereza de los astados, sino que también desveló a los dos grandes protagonistas: el Toro de la Vega 2025, ‘Saltavallas’, y su sobrero, ‘Poetiso’, ambos de la ganadería Garcigrande.

La expectación era máxima, y los toros no decepcionaron. El primero en salir fue ‘Poetiso’, un ejemplar de 620 kilos que captó la atención del público con su presencia imponente y arrogancia. Después, el gran protagonista de la feria, ‘Saltavallas’, pisó el ruedo con una fiereza que sorprendió a los presentes, arremetiendo contra todo lo que se ponía en su camino y mostrando su bravío.

Además de los dos toros principales, el festejo sirvió para dar a conocer al resto de los ejemplares que participarán en los encierros, que provienen de las ganaderías Ave María, Don Antonio Bañuelos, Adelaida Rodríguez y Núñez del Cuvillo.

Las reses que protagonizarán la novillada y la corrida de rejones serán, respectivamente, de las ganaderías Passanha y Doña Dolores Aguirre Ybarra.