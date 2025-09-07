Los globos de los Criado del Rey conquistan el cielo de Valladolid

La XXII edición del Open de Aerostación Diego Criado de Rey, celebrada del 4 al 7 de septiembre, ha finalizado con la victoria de Sancho Criado del Rey.

El menor de la saga se ha alzado con su primer triunfo en este evento, que este año se ha caracterizado por una singularidad: la conmemoración del 25 aniversario de las fiestas de Valladolid con trece despegues simultáneos en distintos puntos de la ciudad el primer día.

Un total de 17 pilotos de diversas comunidades de España, así como de Portugal y Francia, compitieron en cuatro vuelos. Aunque el último vuelo de competición, previsto para el domingo por la mañana, no pudo realizarse por las condiciones meteorológicas, el evento fue un éxito.

El sábado por la tarde, se celebró un multitudinario Night Glow con el acompañamiento de un concierto en directo de Cañoneros.

Podio de honor y una trayectoria legendaria

La clasificación final dejó a Sancho Criado del Rey en la primera posición. El segundo puesto fue para Adriana Lladó, del equipo Ultramagic, que repite el mismo resultado de su anterior participación.

El podio lo completó María Luisa Cabañero, madre de Guillermo Pascual Cabañero, quien había logrado el tercer puesto en la edición previa.

Foto de los ganadores del Open de Aerostación

Además de su tercer lugar, María Luisa Cabañero recibió el premio especial Diego Criado del Rey en reconocimiento a su intachable y prolífica trayectoria deportiva. Cabañero, la primera mujer bombero de España, es también una nadadora profesional que ha cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar más de cinco veces, y preside el Club Manchego de Aerostación.

Un hito notable de esta edición fue el debut de Saúl Arija, un piloto leonés amigo de los hermanos Criado del Rey, que se estrenó en el evento con su globo El Homer y compitió contra el resto de los experimentados participantes.