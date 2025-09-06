Premio millonario en Valladolid con el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional

La suerte ha viajado este sábado, 6 de septiembre, a Valladolid de la mano del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional.

Allí un agraciado se ha llevado parte del primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número 88.589. Los reintegros han correspondido a los números 9, 4 y 0.

El boleto acertante ha sido consignado en la administración número 11, situada en la calle Mantería, 30.

Si bien, este no ha sido el único premio registrado en el sorteo de hoy. En A Coruña se ha sellado otro primer premio, en Navarra y en Sevilla otros agraciados se han llevado el segundo premio y, por su parte, el tercero ha sido repartido en Madrid, Teruel y en las provincias de Málaga, Sevilla y Toledo.