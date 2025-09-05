De Queen a Medina Azahara y con el grupo de moda en los festivales: todos los estilos se dan cita en Arroyo Esfera

Concierto de Siloé en el Festival Noroeste 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Arroyo de la Encomienda se prepara para vivir un otoño inolvidable con la primera edición de “Noches en la Plaza”, un ciclo de conciertos que transformará a Arroyo Esfera en un gran punto de encuentro para los amantes de la música en vivo.

Lo hará con el respaldo y la colaboración de Caja Rural de Zamora, así la programación reunirá en un mismo escenario a artistas de renombre nacional e internacional, consolidando al espacio como un referente cultural en Castilla y León.

El cartel de esta edición reúne propuestas para todos los gustos y generaciones, así que nadie se puede quedar sin bailar.

God Save The Queen – 3 de octubre de 2025, 22:00h. Considerada la mejor banda tributo a Queen del mundo, hará vibrar al público con un espectáculo lleno de clásicos inmortales.

Chiara Oliver – 17 de octubre de 2025, 22:00h. La joven promesa de la música pop sorprenderá con su voz fresca y llena de personalidad.

Siloé – 18 de octubre de 2025, 20:30h. Uno de los grupos más destacados del pop alternativo español, con un sonido que combina lo electrónico y lo orgánico.

Locos x la Música – 7 de noviembre de 2025, 21:00h. La gira que reúne a varios de los grandes nombres del pop-rock español de los 80 y 90, en un show cargado de nostalgia y energía.

Medina Azahara – 8 de noviembre de 2025, 22:00h. Los iconos del rock andaluz repasarán sus grandes himnos en un concierto lleno de fuerza y emoción.

Cartel del Arroyo Esfera

La organización ha señalado que en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas y artistas, ampliando así una programación que ya posiciona a Arroyo Esfera como una de las grandes citas musicales del otoño.

Además de su dimensión cultural, el ciclo según la organización, "se plantea como un motor de dinamización para el turismo, la hostelería y el comercio local", convirtiendo a Arroyo de la Encomienda en un punto clave dentro del mapa de los festivales urbanos.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial: www.arroyoesfera.com