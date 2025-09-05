Los fuegos artificiales dan color a las fiestas de Valladolid y un gran espectáculo de drones pondrá la guinda perfecta

Valladolid arranca este viernes, 5 de septiembre, sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y lo hace con un amplio programa de actividades entre las que se encuentran los fuegos artificiales.

Un total de siete sesiones que se completarán con un gran espectáculo de drones el viernes, 12 de este mes.

“Siempre tenemos protocolos de seguridad que están previamente establecidos. Si existiera algún tipo de alerta, nosotros reaccionaremos modificando, desde horas a día o incluso decretando su cancelación. Estamos preparados para cualquier eventualidad”, asegura Blanca Jiménez a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad habla así de una posible cancelación de los eventos pirotécnicos durante las fiestas de Valladolid debido a posibles alertas climáticas y después de un verano de incendios en la Comunidad.

De momento, hay planteados un total de siete espectáculos pirotécnicos, que arrancarán el sábado, 6 de septiembre, y que siempre hacen las delicias, tanto de vallisoletanos como de turistas.

Siete espectáculos de fuegos artificiales

El sábado, 6 de septiembre, va a tener lugar el primer espectáculo de fuegos artificiales en el Paraje del Caño Hondo, desde las 22:15 horas y con la presencia de Pirotecnia Caballer FX, de Valencia.

El domingo, 7 de septiembre, la segunda sesión arrancará a la misma hora, a las 22:15, y correrá a cargo de Pirotecnia Piroalpa, de Castellón, antes de que, en la tercera sesión, el lunes 8, Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza) ponga el mejor color en el cielo de la ciudad del Pisuerga desde las 22:15.

El martes, 9 de septiembre, tendrá lugar la cuarta sesión de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Gironina (Valencia) que comenzará también a las 22:15, igual que la quinta sesión, el miércoles 10 de septiembre, a cargo de Pirotecnia Vulcano (Madrid).

El jueves 11, sexta sesión a cargo de Pirotecnia Xaraiva (Galicia), también desde las 22:15 horas y el sábado, 13 de septiembre, séptima y última sesión a cargo de Pirotecnia Pibierzo (León).

Un gran evento con los drones como protagonistas

El viernes, 12 de septiembre, en el Paraje del Caño Hondo va a tener lugar el Espectáculo de Drones: 25 Aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, desde las 22:15, en un evento que se espera que dure unos 15 minutos.

"El espectáculo de drones va a ser para el recuerdo. A diferencia de otras zonas de España, que pueden ofrecer algo similar, éste está hecho y pensado por y para Valladolid", aseguraba Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo "gracias al talento de cuatro vallisoletanos" añade Jiménez, como son Juan Carlos Quindós que es el que tiene la idea y el concepto de las imágenes que se van a generar y el paso de unas a otras.

También con David Rodríguez que es el que ha creado el relato. Con Germán Díaz, que va a poner música y que es un privilegio para nosotros contar con su talento. Además, Eva Moreno va a ser la locutora del evento.

"Hablamos de cuatro personas que son una muestra más de la cantera impresionante de talento que tenemos en la ciudad y que van a dar forma a un espectáculo de drones que no va a ser igual que en ninguna otra ciudad porque este está hecho por y para Valladolid", finaliza la concejala.

Recomendaciones

Desde Protección Civil han recomendado acudir con antelación al espectáculo, así como utilizar el transporte público y respetar las instrucciones del personal de seguridad y no sobrepasar el perímetro de seguridad acotado.

También, en caso de necesidad, acudir al personal de seguridad o sanitario dentro de la zona de seguridad y, si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar, no tocarlo o empujarlo ya que puede explosionar. En este caso toca avisar al personal de seguridad o Policía.

También, si se es responsable de un menor, no permitir que use o manipule artificios pirotécnicos y colaborar aparcando su vehículo fuera de la zona de seguridad.