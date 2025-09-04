Un american staffordshire mata a un yorkshire en Alaejos y su dueño es investigado: así es esta raza considerada peligrosa

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un vecino de Alaejos como presunto autor de un delito contra los animales, después de que su perro, considerado potencialmente peligroso, atacara a otro can hasta matarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto en Alaejos. Según la investigación, un perro de raza American Staffordshire Terrier se abalanzó sobre un Yorkshire Terrier, mordiéndole en el cuello y causándole la muerte.

Según la información de la Guardia Civil, una mujer se encontraba en su domicilio cuando al abrir la puerta del garaje se le escapó su perro Yorkshire Terrier y fue atacado al instante por un American Stafforshire Terrier que se encontraba sin custodia en la calle, ocasionándole la muerte.

El perro agresor está catalogado como “potencialmente peligroso” por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL).

Para tener este tipo de animales, la ley exige al propietario contar con una licencia municipal y un seguro de responsabilidad civil, además de cumplir normas de seguridad como llevar siempre bozal y correa no extensible de menos de dos metros.

La Guardia Civil comprobó que el dueño no cumplía con estas obligaciones, por lo que ha sido investigado como responsable del delito.

Las diligencias se han remitido al Juzgado de Guardia de Medina del Campo y a la Fiscalía de Valladolid.

Además, las infracciones administrativas detectadas han sido enviadas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, así como al Ayuntamiento de Alaejos, autoridades competentes en materia de animales de compañía.

Así es esta raza

Este perro proviene de cruces entre el bulldog y terriers en Inglaterra; posteriormente se desarrolló y popularizó en Estados Unidos. Los expertos dicen que con una crianza correcta, es un perro sociable y amigable por naturaleza.

En España está incluido dentro de las ocho razas "potencialmente peligrosas" por real decreto.

El American Staffordshire terrier también es un perro inteligente y curioso, lo que lo hace receptivo al adiestramiento si se utilizan métodos positivos, basados en la motivación y la constancia, siempre y cuando se cumplan con las normas.