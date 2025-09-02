Jero, de Los Chichos, tendrá una calle en Valladolid y Carnero defiende la plaza para De la Riva: "Como cuando le toque a Puente"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que, pese a las protestas, se mantendrá la Plaza para Javier León de La Riva, exalcalde de la ciudad y ha afirmado que “la inauguraremos en breve”.

“Cuando lo veamos oportuno procederemos a su inauguración. Estaba pendiente de definir ciertos trabajos y cuando lo veamos oportuno lo haremos. La potestad del alcalde es la de definir el nombre de las plazas y creo que todos los alcaldes merecen una como cuando le toque a Óscar Puente. De la Riva merece el reconocimiento igual que Tomás Rodríguez Bolaños”, ha asegurado el alcalde de la ciudad.

Además, ha informado de que Jero, integrante del grupo Los Chichos, también contará con una calle o plaza en la ciudad. “Estoy en conversaciones con la familia”, ha apuntado.

Sobre la estación de trenes

EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba la pasada semana que la nueva estación de trenes de Valladolid ya tiene contrato y que a finales de septiembre se comenzará con el acta de replanteo para que las obras arranquen en octubre.

“Las únicas medidas a tomar y que hemos tomado han sido la de acudir a los tribunales y ellos definirán la cuestión. Vemos que hay cosas en dicha actuación que no cumplen el diálogo necesario entre una ciudad y una estación de trenes dentro de la ciudad. No es solo competencia de la autoridad ferroviaria”, ha señalado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha añadido, ante la polémica por la nueva estación que “hay que esperar” y que “no tiene conocimiento de cuando van a arrancar las obras” ni “tampoco qué se va a hacer ni cómo” y se ha preguntado si “es normal que el Ayuntamiento de Valladolid no sepa nada” de forma irónica.

“Bienvenida sea la obra de la estación de trenes, pero se tiene que hacer respetando los intereses de la ciudad de Valladolid. Si se va a acometer un aparcamiento de 600 plazas esa es cuestión de la ciudad de Valladolid. Entre otras muchas cosas los jueces determinarán”, ha añadido.

El alcalde ha vuelto a insistir en que “no se opone a que se haga la nueva estación de trenes” pero “quiere que sea como en todas las ciudades del mundo” contando con “el Ayuntamiento de Valladolid”.

Ha insistido en que se sigue el trámite ordinario en lo que a la Justicia se refiere en este tema y, sobre una reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha asegurado que “no sabemos fechas y que van a seguir “luchando por los intereses de Valladolid”.

“Los pasos de Ariza en el momento en el que vivimos con la estación de trenes o Daniel del Olmo es un sin sentido. Abordaremos los pasos de Ariza, pero a su debido momento.