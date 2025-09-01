VÍDEO | Grison, de 'La Revuelta', arrasa en un pequeño pueblo de Valladolid con su beatbox: "Podéis aplaudir"

El municipio vallisoletano de Pollos ha vivido un fin de semana sin precedentes de la mano del Festival Florida del Duero. Una cita que ha llenado las calles del pueblo de música, danza, teatro, un mercadillo de gastronomía e incluso de algún que otro rostro conocido.

Es el caso de Grison. El célebre músico y colaborador de La Revuelta brilló con su música, su humor y, por supuesto, sus grandes dotes para el beatbox ante las decenas de personas que se agolparon frente al escenario para disfrutar de su espectáculo.

Un show en el que el disfrute y la diversión estuvieron más que garantizadas. Tanto es así, que la considerada una de las manos derechas de David Broncano en su aventura televisiva no solo hizo bailar a los presentes, sino que también les provocó grandes carcajadas con su característico sentido del humor. "Podéis aplaudir", les dijo entre risas en un momento del show.

Grison, en un programa de 'La Revuelta'. RTVE

Lo hizo en una noche para el recuerdo en la que el madrileño volvió a demostrar ser todo un artista.

Con una exitosa carrera profesional a sus espaldas, Grison empezó en el mundo de la música haciendo actuaciones para diferentes locales. De hecho, fue en uno de estos shows donde su compañero, Ricardo Castella, tras verle en el escenario, decidió contratarle para La resistencia. Incluso llegaron a hacer giras juntos.

Fue entonces cuando consiguió dar el salto al estrellato de la mano de David Broncano en un programa que para él no fue el primero. Y es que, Grison ya había participado en un proyecto de Movistar que corría bajo el título de A capella. Sin embargo, este no funcionó.

Ahora bien, lo cierto es que este no ha sido el único éxito de un hombre al que antes de ser famoso todos lo conocían como Marcos Martínez.

En 2013 ganó el campeonato mundial Boss LoopStation Contest y a lo largo de su carrera también ha llegado a colaborar en el emblemático musical Mayumana-Rumba, con The Voca People, un grupo que le llevó de gira por todo el mundo, e incluso con Disney+ en la promoción del tráiler de la serie Falcon y el Soldado de Invierno haciendo beatbox.

Hoy, el también guitarrista compagina sus apariciones televisivas en el famoso a la par que polémico programa del 'prime time' de TVE con su carrera como artista tanto en festivales de música como en eventos relacionados con el mundo del beatbox.

Prueba de ello es su reciente actuación en Pollos, un pueblo que, tal y como avanzó el diputado de Juventud y Deportes, Javier González, durante la presentación del evento, se convirtió durante tres días en el "centro cultural de la provincia" gracias a artistas como Grison.