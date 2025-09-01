Teatro, música y cine gratis en fiestas de Valladolid: la Casa de Zorrilla tiene el secreto

La Casa de Zorrilla – Fundación Municipal de Cultura se suma a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con una programación especial que reúne siete propuestas de teatro, música y cine, todas gratuitas, entre el sábado 6 y el domingo 14 de septiembre.

El ciclo arrancará el sábado 6 con la puesta en escena de Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Calderón de la Barca, en versión de la compañía vallisoletana Arcón de Olid.

El lunes 8, festividad de la patrona, el músico y divulgador Paco Díez ofrecerá el concierto folk Secretos de Sefarad, un recorrido por los ritmos e instrumentos tradicionales de la Península Ibérica.

El cine será protagonista los días 9 y 10, cuando el jardín de la casa-museo se transforme en una sala al aire libre para la proyección de cortometrajes de humor, programados por la Asociación Cultural Rodinia y dirigidos a público adulto.

La música regresará el jueves 11 con el recital El sueño y el eco, del cantautor Paco Vila, quien pondrá voz a poemas de autores como Bécquer, Rosalía de Castro, Machado, Unamuno o Ernestina Champorcín.

El teatro volverá el sábado 13 con el Grupo Tú y Yo, que representará Ni contigo ni sin ti, de Antonio Ramos Martín, y Mañana de sol, de los Hermanos Álvarez Quintero.

Como cierre, el domingo 14 de septiembre, el pianista Antonio Baciero —Premio Castilla y León de las Artes y especialista en Antonio de Cabezón— ofrecerá Música para una Controversia. Antonio Cabezón y sus contemporáneos en lengua castellana, un programa dedicado al repertorio renacentista y barroco.

Horarios y entradas

Todas las actividades comenzarán a las 21:00 horas. La entrada es gratuita mediante invitación, que podrá retirarse —hasta un máximo de dos por persona— en la recepción de la Casa de Zorrilla a partir del sábado anterior a cada actividad y durante el horario de apertura del museo.