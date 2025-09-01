Herida una joven usuaria de Biki tras un atropello en Valladolid

Una joven, de unos 25 años, ha resultado herida tras sufrir un atropello cuando circulaba con su bicicleta de Biki en la calle Puente Colgante, esquina con la calle Gabilondo de Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 14:33 horas de esta tarde de lunes, 1 de septiembre, en la ciudad del Pisuerga, como han confirmado las mismas fuentes.

La joven herida en el suelo

Desde la Sala de Emergencias se ha dado aviso a la Policía Municipal y a efectivos de Sacyl que han atendido a la mujer en el lugar del siniestro. La joven estaba consciente y sin heridas aparentes.

Además, se ha producido otro accidente tráfico prácticamente simultáneo en Valladolid a las 14:32 horas, en una colisión de dos turismos en el kilómetro 8 de la ronda VA-20, en el cruce con la Avenida de Soria.

Se ha avisado a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a una mujer de unos 55 años, consciente y que con una hemorragia nasal.