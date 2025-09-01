Carnero anuncia la reducción del impuesto de circulación en Valladolid: "El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, informa junto a Irene Carvajal y Francisco Blanco las nuevas medidas fiscales en materia tributaria que beneficiarán a los vallisoletanos. Miriam Chacón Ical

A partir de 2026, los vecinos y vecinas de Valladolid pagarán un 10% menos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido comúnmente como impuesto de circulación. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, quien ha reivindicado que "el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos".

De esta forma, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este 1 de septiembre el paquete de modificaciones de las ordenanzas fiscales para el próximo año, que incluye además también otras medidas como una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para hostelería y comercio o el pago trimestral de la tasa de terrazas de bares y restaurantes en caso de nuevas autorizaciones o renuncias, entre otras.

"No pudimos empezar en el arranque de mandato con la bajada de algunos de estos impuestos a los cuales nos habíamos comprometido por la razón de que nos encontramos con un Ayuntamiento en una situación económica dantesca. Y no lo decimos nosotros, lo dice la AiRef. Era una situación dramática", ha justificado.

En este sentido, Carnero ha recalcado que de esta manera se continúa con las reducción de impuestos como ya se hizo el año pasado con la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha avanzado que el año que viene seguirán con ellas en nuevas tasas "siempre que la situación económica del Ayuntamiento nos permita acometerlas como así ha sido posible en 2025".

Con la reducción del 10% en el impuesto de circulación, Valladolid podrá además "salir de ese ranking tan pésimo" como una de las ciudades con esta aportación fiscal más altas del país, a pesar de ser una población "tan comprometida con el automóvil". La medida implicará, no obstante, alrededor de un millón y medio de euros menos para las arcas públicas y se beneficiarán todos y cada uno de los vehículos empadronados en la ciudad.

Para el regidor, esto supone un "estímulo fiscal" que, además, repercutirá directamente "en la economía de los vallisoletanos, al tiempo que el equipo de Gobierno sigue trabajando para hacer más eficientes los servicios públicos".

A mayores de la reducción del impuesto de circulación, este lunes también se ha aprobado la bonificación del 50% en el ICIO para los sectores de hostelería y comercio. Para optar a la misma, los establecimientos deberán tener una actividad permanente, estar a pie de calle y contar con menos de 500 metros cuadrados de superficie útil para el público. Podrá accederse a la bonificación tanto en los casos de rehabilitación como la apertura de nuevos negocios.

En el ámbito de la hostelería, la modificación de la Ordenanza de Terrazas incluirá la posibilidad de prorratear el pago de la tasa por trimestres naturales, siempre que se trate de nuevas autorizaciones o renuncia expresa de las mismas.

Por otro lado, la reforma fiscal impulsada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid incluye la modificación de la Ordenanza General de Recaudación, que incorporará el pago por Bizuum, dotándolo así de mayor seguridad jurídica y tras registrar el pasado ejercicio casi 10.000 operaciones por un valor cercano al millón de euros.

También se eliminará la tasa por expedición de documentos, como el caso de atestados policiales, que anteriormente tenía un coste de algo más de 39 euros y la obtención pasará a ser gratuita.

Por último, se impondrán modificaciones técnicas en callejeros, IAE y distintas tasas, con el objetivo de actualizar y mejorar su aplicación.