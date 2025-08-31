Las lanzaderas de empleo gratuitas de Valladolid logran la inserción laboral de 30 participantes

Los 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' de Valladolid lograron durante la última edición la inserción laboral de 30 personas. Una iniciativa que está impulsada por la Fundación Iberdrola España y la Fundación Santa María la Real, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.

Fruto de su "compromiso por impulsar la empleabilidad de personas desempleadas de la ciudad", según destacan en un comunicado, el Ayuntamiento de Valladolid cede a este proyecto el espacio municipal del Centro Jacinto Benavente, que sirve de sede de formación y acompañamiento de dos programas.

En concreto, se trata de los programas de 'Lanzadera Activa' y 'Lanzadera Despega', llevados a cabo en diferentes rondas a lo largo del curso. Los 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' están cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus, con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con la colaboración del Consistorio vallisoletano.

Entre noviembre y abril se desarrollaron los dos programas mencionados, contando el de 'Lanzadera Activa' con 29 participantes, siete hombres y 22 mujeres, de los que 17 tenían un perfil vulnerable. De todos ellos, 11 lograron inserciones laborales y 2 permanecen en formación.

'Lanzadera Despega' contó con 20 participantes, tres hombres y 17 mujeres, de los que 14 disponían de un perfil vulnerable. Se concluyó con 12 inserciones laborales y dos personas en proceso de formación.

Ahora mismo está en marcha otra tercera ronda, con 26 participantes, 12 hombres y 14 mujeres, 10 con perfil vulnerable, y hasta ahora cuatro inserciones laborales, de 'Lanzadera Activa', y 18 participantes, tres hombres y 15 mujeres, 10 con perfil vulnerable, y hasta ahora cinco inserciones laborales, de 'Lanzadera Despega'.

Al mismo tiempo, el programa sigue ofreciendo una serie de recursos abiertos a toda la ciudadanía para la mejora de sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

El más reciente es el llamado Kit de Empleabilidad nº9: 'Explora el mercado laboral'. Está disponible gratuitamente en la web oficial y se trata de un material que recoge consejos prácticos para que el interesado se pueda orientar en la búsqueda activa de empleo.

En la sección de Descargas en la web oficial se puede igualmente encontrar y compartir el resto de kits gratuitos de ediciones anteriores.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid han recordado que todavía hay plazas libres en el programa en la ciudad, animando a todas las personas que estén interesadas a inscribirse en el formulario online que está disponible en hubsempleabilidad.com/inscribete.