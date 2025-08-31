Almeida da inicio a las fiestas de Medina del Campo con un pregón cargado de emotividad y vínculos con Madrid

José Luis Martínez-Almeida durante el pregón de las Ferias y Fiestas de San Antolín 2025 de Medina del Campo

En Medina del Campo (Valladolid) ya están de fiesta. Y el encargado de dar el pistoletazo de salida a los actos de San Antolín 2025 fue un invitado muy especial, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ofició un pregón cargado de emotividad y referencias a los vínculos entre la capital española y el municipio vallisoletano.

Martínez-Almeida se dirigió a última hora de este pasado sábado, 30 de agosto, a los medinenses que abarrotaron la Plaza Mayor de la Hispanidad de la localidad, donde estuvo acompañado por autoridades y las guardesas 2025.

Tras pronunciar el pregón, además, el regidor madrileño recibió a manos del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, el pañuelo conmemorativo de las Ferias y Fiestas de San Antolín 2025.

Guzmá Gomez coloca el pañuelo de San Antolín a Martínez-Almeida

Por su parte, Guzmán Gómez quiso manifestar su agradecimiento a su homólogo por acudir hasta la "villa de las ferias" para dar inicio a estas fiestas y animó a todos los ciudadanos de Medina del Campo a disfrutar de estas "merecidas" fechas con "alegría, respeto, tolerancia y solidaridad".

Asimismo, el alcalde medinense también trasladó su personal agradecimiento a todos los trabajadores públicos por sus "esfuerzos y horas de trabajo" para que todo pueda salir según lo previsto.

La Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo se llenó al completo para presenciar el pregón de Martínez-Almeida

De la misma manera, aprovechó la ocasión para mostrar su "apoyo y solidaridad" con todos los territorios hermanos de la Comunidad que han sufrido las consecuencias de los devastadores incendios forestales de estas semanas, que se han cobrado la vida de tres personas en la provincia de León.

En este contexto, Guzmán Gómez hizo también un llamamiento a las administraciones competentes en la materia para sumar "esfuerzos contra el fuego y sus consecuencias".

Guzmán Gómez junto a los Guardeses 2025 de Medina del Campo

Uno de los momentos más divertidos durante el pregón fue cuando Martínez-Almeida se arrancó a dar unos toques con un balón del Atlético de Madrid, equipo del que es seguidor, dejando ya una de las habituales y atrevidas imágenes a las que nos tiene acostumbrados el regidor madrileño.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se arrancó a dar unos toques con un balón del Atlético de Madrid durante el inicio de las fiestas de Medina del Campo (Valladolid)

El acto contó con la presencia de una amplia representación institucional de alcaldes, concejales y representantes políticos de toda la provincia como el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Entre ellos estaba también el regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien además ha mostrado en redes sociales su "orgullo" por escuchar a Guzmán Gómez y a José Luis Martínez-Almeida. "Grandes alcaldes de Medina del Campo y Madrid", ha recalcado.