Valladolid apuesta por la bici en los días de fútbol: nueva estación BIKI junto al estadio José Zorrilla

En Valladolid, los días de fútbol ya no son solo de goles y emoción. Desde este fin de semana también son días de pedales. Coincidiendo con el partido entre el Real Valladolid y el Córdoba, se estrenó junto al José Zorrilla una nueva estación temporal de BIKI, pensada para que los aficionados puedan volver cómodamente a sus barrios en bicicleta.

La escena tras el encuentro fue distinta a la habitual: entre bufandas blanquivioletas y conversaciones sobre las jugadas, varios grupos de seguidores optaron por subirse a una bici y pedalear de vuelta a casa. En total, 80 personas estrenaron el servicio en su primer día.

La estación no pasa desapercibida. Es un espacio portátil, señalizado y con entrada porticada que acoge más de un centenar de bicicletas públicas. Una alternativa práctica para quienes quieren evitar atascos y combinar el ambiente futbolero con una movilidad más limpia y ágil.

No es un experimento aislado. Desde que en agosto del año pasado se pusiera en marcha la idea de instalar BIKIS junto al estadio, más de 1.500 aficionados ya han apostado por este medio de transporte en los días de partido.

Ahora, con la estación renovada, el objetivo es claro: que cada vez más gente deje el coche en casa y que el número de usuarios del sistema alcance los 12.000.

Septiembre traerá más sorpresas. AUVASA prepara nuevas medidas para seguir impulsando la bicicleta en la ciudad, convencida de que pedalear también puede formar parte de la fiesta del fútbol. Porque en Valladolid, moverse de manera sostenible ya no es cosa de unos pocos: es un juego de equipo.