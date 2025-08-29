Un brote de covid en una residencia de Valladolid obliga a aislar a diez personas y a activar el protocolo

Centro residencial en el que se ha registrado el brote en Pajarillos

El coronavirus vuelve a Valladolid. Un brote ha obligado al Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual que se ubica en la calle Pajarillos 3 de la ciudad del Pisuerga, en el barrio que lleva el mismo nombre, a activar el protocolo vigente desde 2023, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Consejería de Familia.

Las mismas fuentes han asegurado que “se realizó una prueba a una persona con fiebre” y “dio positivo por coronavirus” lo que obligó a realizar un cribado en el lugar “con una decena de positivos”.

La Consejería de Familia añade que “todos los positivos son asintomáticos” y que “presentan síntomas leves”.

Pese a ello, y para evitar males mayores, se ha activado el protocolo ante el virus, vigente desde el año 2023 para estos casos y se ha procedido al aislamiento de la decena de afectados.

Todo, con el fin de evitar nuevos contagios.