Centro residencial en el que se ha registrado el brote en Pajarillos

Valladolid

Un brote de covid en una residencia de Valladolid obliga a aislar a diez personas y a activar el protocolo

Se realizó un cribado en el lugar tras el primer positivo de una persona con fiebre. Los afectados han sido aislados para evitar nuevos contagios.

El coronavirus vuelve a Valladolid. Un brote ha obligado al Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual que se ubica en la calle Pajarillos 3 de la ciudad del Pisuerga, en el barrio que lleva el mismo nombre, a activar el protocolo vigente desde 2023, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Consejería de Familia.

Las mismas fuentes han asegurado que “se realizó una prueba a una persona con fiebre” y “dio positivo por coronavirus” lo que obligó a realizar un cribado en el lugar “con una decena de positivos”.

La Consejería de Familia añade que “todos los positivos son asintomáticos” y que “presentan síntomas leves”.

Pese a ello, y para evitar males mayores, se ha activado el protocolo ante el virus, vigente desde el año 2023 para estos casos y se ha procedido al aislamiento de la decena de afectados.

Todo, con el fin de evitar nuevos contagios.