Medina del Campo se prepara para llenar sus calles de color y alegría en las fiestas de San Antolín: programa completo

Medina del Campo está a unos días de iniciar sus días más grandes. Música, teatro, novillos, peñas y diversión están a punto de convertirse en el sello de identidad durante las Fiestas de San Antolín.

Del 1 al 8 de septiembre el municipio vallisoletano saldrá a la calle para celebrar a su patrón, aunque desde este lunes, 25 de agosto, ya comenzarán a calentar motores. Este programa se ha elaborado desde el "cariño y trabajo de muchas personas y colectivos", tal y como ha asegurado el alcalde, Guzmán Gómez.

Los encierros tradicionales volverán a convertirse en un "foco de atracción" de vecinos y visitantes y la música, sin duda, será protagonista en múltiples versiones. Sin olvidar el teatro urbano y la animación de calle que estará, como en otras ediciones, muy presente.

La programación infantil continuará siendo referencia para los más pequeños. Todos ellos tendrán un sinfín de actividades para disfrutar a cada hora.

Asimismo, el regidor invita a los turistas a acercarse durante estas fechas señaladas a la localidad. "Ten la seguridad de que vas a poder disfrutar como uno más de nosotros. La hospitalidad es uno de nuestros valores", añade.

A los medineses, por su parte, les anima a disfrutar de "las tradiciones, la familia y los amigos". Disfrutando de estos días pero haciéndolo con "prudencia, responsabilidad y respeto".

Cabe destacar que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será el pregonero. "Considero un verdadero privilegio poder formar parte de vuestras tradiciones. Medina del Campo es para mí una ciudad querida y admirada", afirma.

Por otro lado, recuerda que "gran parte de España" se forjó en esta zona castellana y leonesa. "Medina del Campo y Madrid son ciudades hermanadas por el afecto y porque son verdaderamente ciudades hermanadas por ser ambas hijas de Castilla. Por eso Madrid siente cerca a Medina, la estima y la admira", asegura.

Programa de fiestas

Este lunes, a las 21:00 horas, habrá un festival mapping me y el martes 26 de agosto también habrá un festival mapping me. El miércoles 27 de agosto continuarán las actividades con partido de fútbol, mapping me o el concierto de la banda de la escuela municipal.

Asimismo, el 28 de agosto habrá un encierro de bueyes, el festival mapping me y el 29 de agosto una marcha cicloturista, visita de las autoridades locales a las residencias de la tercera edad, partido de ferias femenino y el concierto de Manuel Carrasco.

Las prefiestas continuarán con el campeonato senior de rana, proclamación de guardesa, guardés de honor y las damas y el pregón de José Luis Martínez-Almeida.

El día 1 darán el pistoletazo de salida las fiestas por todo lo alto con la concentración de peñas y pasacalles que llenarán de alegría y color las calles de Medina del Campo.

El día 2 continuará con una diana floreada, un desayuno tradicional, el primer encierro tradicional, vermú amenizado por un espectáculo musical y con conciertos y orquestas para poner el broche de oro a una noche mágica. A continuación, puede consultar el programa completo:

Unos días para disfrutar, celebrar y pasarlo en grande en Medina del Campo.