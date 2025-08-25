Un conocido restaurante de un pueblo de Valladolid, famoso por su lechazo, recibe una especial e inesperada visita

Sara Rivero y Bárbara Mestanza en el Mesón Los Doce Arcos de Traspinedo Fotografía: Instagram Mesón Doce Arcos

“Algunas veces nos visitan personas estupendas y actrices geniales. Muchas gracias, Bárbara Mestanza y Sara Rivero ha sido un placer”, compartían desde el Mesón Los Doce Arcos de Traspinedo a través de sus redes sociales este fin de semana.

Y es que por el famoso restaurante que se ubica en la localidad vallisoletana de Traspinedo se han dejado ver las dos actrices famosas por su papel en la reconocida serie de La Moderna.

Sara Rivero nació en Medina del Campo y es una actriz española conocida especialmente por sus trabajos en televisión en reconocidas series como Velvet, Gran Hotel o, más recientemente, Amar es para siempre.

Por su parte, Bárbara Mestanza, nacida en Barcelona, es ganadora del Torneig de Dramaturgia de Temporada Alta 2020, y además de actriz es cantante, directora y dramaturga.

Las dos han disfrutado este fin de semana del buen comer en el Mesón Los Doce Arcos de Traspinedo, un establecimiento hostelero donde se puede disfrutar de su especialidad: el pincho de lechazo churro a la brasa de sarmiento.

Un plato típico de Traspinedo, creado por sus antepasados desde tiempos inmemoriales, siendo conocido y apreciado por nuestros visitantes como un plato exquisito y sabroso.

Un mesón que ha recibido, en las últimas horas, una visita muy especial.