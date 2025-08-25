Cancelan el concierto de Camela en un municipio de Valladolid: estos son los motivos

El grupo Camela en un concierto. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el concierto de Camela programado para el próximo 29 de agosto en la Plaza de Toros de la localidad vallisoletana ha quedado cancelado.

Todo tras la comunicación recibida por la oficina de management de Camela. La cancelación, como han asegurado, se debe a “los problemas de salud que sufre el integrante del grupo Dioni”.

Desde el Ayuntamiento de Laguna de Duero y la organización del evento han querido enviar “los mayores deseos para una pronta recuperación del cantante” y han “pedido disculpas por las molestias que la situación pueda ocasionar”.

Las entradas adquiridas serán reembolsadas a través de la web www.entradas.com o en los puntos físicos Quiosco Vicios y el Restaurante El Prado.

Se ha programado el concierto de Rafa Sánchez, de La Unión, a las 22:00 horas en la Plaza de Toros para ese día con acceso gratuito hasta completar el aforo.