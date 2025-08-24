De Las Delicias a Santa Cruz: un conocido bar de tapas gratis tendrá caseta en el centro durante las fiestas de Valladolid

Arturo y Júnior posan en la caseta que estarán durante estos días en Santa Cruz Cedida

El bar La Carnicería, uno de los locales más queridos y atractivos del barrio de Las Delicias, da este año un paso importante en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Estrenará caseta en plena plaza de Santa Cruz, en el centro de Valladolid para participar en la Feria de Día.

Su propietario, Arturo Santos, lo tiene claro: “Queremos estar ahí para apoyar las fiestas y para que la gente nos conozca, que luego puedan venir al bar”.

El traslado es llamativo porque supone sacar la esencia de un barrio obrero hacia el corazón de la ciudad. Eso sí, La Carnicería no se olvida de sus raíces, volverán a montar otra caseta en la terraza del bar de Las Delicias, para que quienes no quieran o no puedan bajar al centro también disfruten del ambiente festivo.

No es habitual que en la Feria de Día bares de barrios se trasladen al centro de la ciudad que es el corazón de esta actividad que es una de las más atractivas de las ferias vallisoletanas.

Aquí puedes consultar todas las casetas y por zonas.

Eso sí, la propuesta gastronómica de La Carnicería se mantiene fiel a su estilo: pinchos generosos y de calidad, elaborados con los productos de su propia fábrica de embutidos en Santovenia, Santos de Ávila. “Sabemos lo que damos porque lo hacemos nosotros mismos”, recalca Santos.

Aunque prefieren guardar la sorpresa, han adelantado que habrá jijas caseras y el popular cochifrito castellano al ajillo, junto a otras tapas y raciones que solo se descubrirán al pasar por la caseta. “Lo único que podemos adelantar es que pescado no hay”, bromea el hostelero.

Así es la barra de La Carnicería

La bebida correrá a cargo de una distribuidora que abastecerá a diario, mientras que la comida se elaborará cada mañana para asegurar un producto fresco. Todo ello gracias a las manos de Junior, un cocinero que se ha ganado el cariño y el paladar de todos los clientes.

Aunque hay distancia entre las dos zonas, Arturo sabe que el esfuerzo merece la pena y ofrecerá el mejor servicio a todos los que se acerquen hasta allí.

La concesión en Santa Cruz, además, garantiza su continuidad: “Ese sitio ya lo tengo para siempre en caso de que quiera seguir”. Y es que esta zona ha estado sin utilizar durante varios años, y ahora el Ayuntamiento ha decidido trasladar allí los establecimientos de otros barrios que lo han pedido. Por ejemplo, junto a la Barbería estarán Chico Loco (Plaza Circular), Bar El Faro (rector Hipólito Durán) y el bar Rosa Chacel, también de Las Delicias.

Además, tanto en la plaza de Santa Cruz como en Las Delicias, habrá conciertos y DJs todos los días para animar las fiestas y ofrecer “el mejor ambiente posible para todos los públicos”.

Arturo reconoce que montar una caseta es un gran desembolso y pide que se den más facilidades a bares pequeños como el suyo, pero también lo considera una inversión: “No lo hago solo por dinero, lo hago para que nos conozcan. Quiero que cuando llegue octubre o noviembre la gente diga: vamos a La Carnicería”.

Orgullo de barrio

Aunque ahora dé el salto al centro, Santos no olvida sus raíces y lanza un mensaje reivindicativo: “En Las Delicias vive mucha gente y no hacen nada por el barrio, estaría bien que lo fomentasen más”.

Por eso mantiene la doble apuesta, la de estar en el corazón de la ciudad, pero también seguir llenando de vida su local de siempre, donde se mezclan la estética de carnicería tradicional y las tapas que le han dado fama.

Y es que su nombre es toda una declaración de intenciones y no miente. Hay jamones colgados del techo, y, por supuesto, tiene el tradicional mostrador que se puede ver en una carnicería. Y no puede faltar, el aparato para coger turno.

Sí, el típico papelito con el que hacer cola y saber cuándo te toca. Aquí no hay que preguntar quién es el último, se lleva. “Todos los bares tienen algo especial, el nuestro destaca por tener un gran mostrador de una carnicería tradicional, repleto de tapas”, comenta Arturo Santos a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Clientes durante las pasadas ferias en el bar de Las Delicias

La Carnicería llegó a Las Delicias para dar a la hostelería del barrio un aire de oxígeno. Cientos de vecinos ya han pasado por este lugar que se ha convertido ya en un referente. Situado en la calle Embajadores, detrás de la plaza del Carmen, la acogida no ha podido ser mejor.

Aquí puedes saborear los mejores vinos de la zona, una cerveza bien fresca, y todo ello acompañado de Mini hamburguesas de cerdo ibérico, tostas de embutido, queso o torreznos, salchichas de gran tamaño. Y sí, todo gratis, acompañado de la bebida.