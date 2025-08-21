Valladolid recupera sus vuelos a Barcelona con tres viajes semanales: fechas y precio

Valladolid volverá a recuperar los aviones a Barcelona gracias a Vueling, así lo ha confirmado este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Será el 28 de octubre cuando se pueda volver a viajar hacia la ciudad catalana con tres frecuencias semanales durante los meses de invierno.

Fue en mayo de 2024 cuando la aerolínea decidió dejar de ofrecer el vuelo de ida y vuelta. Se trataba de dos frecuencias semanales, los viernes y los domingos, desde el Aeropuerto de Villanubla hasta Barcelona.

En aquel entonces, ya afirmaron que no sería un "hasta nunca" sino que se trataba de una decisión comercial que se tomaba en función de la operativa que tenían. En este sentido, adelantaban que la siguiente temporada no operarían en Valladolid, pero puede que en otra volvieran.

Dicho y hecho. Vueling ha regresado a la ciudad para ofrecer tres conexiones semanales que serán los martes, jueves y sábados con vuelos desde 12 euros. Estos estarán, en principio, hasta el 28 de marzo. Posteriormente, no se sabrá si continuarán con estos trayectos o, por ahora, decidirán solo mantenerlos durante los meses invernales.

Una buena noticia para el aeropuerto de Villanubla después de que Ryanair, a principios de este año, anunciara su marcha. En total, avisaba de un recorte en 12 rutas de España, entre ellas, la que realizaba entre Valladolid y Barcelona.

Son muchas las personas que se beneficiaban de este trayecto y fue a finales de marzo cuando dejó de estar presente en el aeropuerto por las "excesivas tasas" aeroportuarias de Aena y los "escasos incentivos" que tienen los aeropuertos regionales.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se "congratula", pero no ha podido ofrecer más datos puesto que los aeropuertos no son una competencia del Gobierno autonómico.