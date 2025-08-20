Un vecino de La Mudarra encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil

Un vecino de la localidad de La Mudarra se encontró el pasado mes de julio un bote de refresco con premio, en concreto, con 75 billetes de 20 euros en su interior.

Tras este hallazgo en las inmediaciones de los antiguos campos de fútbol de la localidad vallisoletana, el vecino entregó el dinero en el cuartel de la Guardia Civil y se inició la investigación para localizar al propietario del dinero.

Así, los agentes se entrevistaron con el responsable del bar de una verbena popular que se había celebrado en fechas próximas y este, sin saber que se había encontrado el dinero, les informó que había perdido un bote con billetes.

Esta persona describió con exactitud el envase que contenía el dinero, coincidente totalmente con el localizado, la cantidad y forma que éste presentaba, según ha indicado la Guardia Civil.

Por ello, dada la concordancia del lugar del hallazgo, la fecha de los hechos, el envase contenedor del dinero y la cantidad de su interior, se concluyó que esta persona era la propietaria y los agentes procedieron a su devolución.