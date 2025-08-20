Acaba en prisión tras autoinculparse por los nervios ante la presencia policial portando cocaína rosa en Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a una mujer por presunto tráfico de drogas después de que los nervios le jugaran una mala pasada y fuera interceptada con varias dosis de la denominada cocaína rosa, también conocida como Tacubi o Tusi.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 18 de agosto en el Paseo del Cauce, cuando una patrulla uniformada, en labores de prevención, circulaba en un vehículo 'z' y vieron a una mujer que circulaba con normalidad por la calzada, en un patinete eléctrico.

Sin embargo, cuando esta se percató del coche policial, paró bruscamente y se subió a la acera para seguidamente sacar un teléfono móvil, lanzando continuas miradas a los agentes.

Dicha actitud levantó las sospechas de los funcionarios, que procedieron entonces a identificar a la mujer, con evidentes síntomas de nerviosismo al hablar a los agentes.

Tras registrar por seguridad el bolso de la mujer, en su interior localizaron una cajita que tenía en su interior una báscula de precisión junto con varias bolsas de autocierre que contenían una sustancia en polvo de color rosa.

Fue entonces cuando la mujer reconoció que se trataba de cocaína rosa, una sustancia estupefaciente que produce efectos psicodélicos a quien la consume, alterándole los sentidos y cambiándole la percepción de la realidad con alucinaciones, además de ser muy adictiva.

Su valor en el mercado ilegal es muy superior al de otras drogas. Los agentes intervinieron 8,83 gramos, según la valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, y según el precio medio para el segundo semestre de 2025, hubiera permitido distribuir 35 dosis alcanzando un valor de más de 400 euros.

La mujer, tras ser detenida, fue puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.