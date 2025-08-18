Logra hacer huir a unos ladrones que entraron en su casa en Valladolid mientras estaba tumbado en el sofá

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido el pasado sábado a una pareja por un presunto robo con fuerza en un domicilio del barrio de Pajarillos. Fue el propio requirente, que se encontraba tumbado en el sofá, quien logró que los ladrones huyesen al gritarles cuando se encontraba tumbado en el sofá.

Los hechos ocurrieron a las 18:40 horas, cuando una patrulla fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir hasta el domicilio después de recibir la llamada de un joven porque un individuo se había colado en su casa.

Cuando llegaron, los agentes entrevistaron al joven, que manifestó que observó a un hombre desconocido accediendo al interior de la vivienda. Al gritarle "¡Eh! ¿Qué haces?", el intruso se marchó rápidamente, saltando el muro perimetral. El morador pudo ver cómo el varón se alejaba corriendo junto a una mujer que, por lo visto, le esperaba al otro lado del muro.

Tras lograr una descripción detallada de los dos ladrones sospechosos, fue comunicada de inmediato a las patrullas en servicio. Fue otra dotación de la Policía Nacional la que localizó a la pareja en la confluencia de las calles Villabáñez y Aguanieves.

Mientras los primeros agentes estaban aún en el domicilio, al lugar llegó el hermano del requirente, que manifestó que minutos antes había abandonado el domicilio y se había cruzado con una pareja que coincidía con la descripción. Además, señaló que el hombre le pidió un cigarro y ambos estuvieron merodeando por la zona.

Los dos detenidos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.