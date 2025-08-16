Medina del Campo viaja al siglo XVI con un majestuoso desfile de caballeros hacia el Castillo de la Mota: "El pasado cobra vida"

Medina del Campo está viviendo una de sus semanas más especiales. Una cita ineludible para los amantes de la historia, de las recreaciones históricas y del turismo de interior.

La Feria Imperiales y Comuneros de la Semana Renacentista 2025 ha arrancado por todo lo alto. Su especial mercado, ubicado en plena Plaza Mayor, llena de sabor y color este lugar que recorren cada día centenares de vecinos y turistas para probar las mejores exquisiteces.

Un acontecimiento que nadie se quiere perder porque, a través de sus actividades, se conoce un hecho histórico que marcó, sin duda, una época trascendental para Medina del Campo.

La localidad vallisoletana ha vuelto a reeditar su pasado épico cuando, el 21 de agosto de 1520, las tropas afines a Carlos I quemaron Medina por defender lo que un pueblo entero creyó que era de ley.

Durante estos días, no faltan las recreaciones, desfiles, talleres, música o danza de la época. Unas jornadas mágicas que se prolongarán hasta el próximo jueves 21 de agosto.

Este sábado se vivía uno de los momentos más significativos. A las 19:00 horas comenzaba el majestuoso desfile de caballeros hacia el Castillo de la Mota, que partía desde el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.

En la comitiva, participaba el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, y lo acompañaba el grupo de tambores y timbales Reina Isabel A.C. Música, color, grandeza y la elegancia de los caballos han protagonizado este desfile real.

Asimismo, una vez ha recorrido la calle del mercado, ante la atenta mirada de los allí presentes que no dejaban de fotografiar cada instante, ha tenido lugar una exhibición de danzas renacentistas en el espacio comunero de Versalles.

Está claro que, como afirman desde el Ayuntamiento, en estos días Medina se convierte en un "escenario vivo" donde "el pasado cobra vida". Es, sin duda, un increíble viaje al siglo XVI para sentir "La Quema de Medina, vivir el honor de los comuneros y el poder de los imperiales".

Este domingo abrirá sus puertas el mercado y a las 13:30 horas tendrá lugar la visita de los infantes Isabel y Alfonso a la Ceca. Además, habrá danzas renacentistas, concentración del pueblo y una deliciosa degustación de limonada, entre muchos otros actos.



A continuación, puede consultar el programa completo:

Unos días de grandeza, de pasarlo en grande, de viajar al pasado y de compartir cientos de actividades que desde el Consistorio han organizado y que dan vida a la localidad durante toda la semana.