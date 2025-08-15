Retraso de hora y media en trenes con salida desde Valladolid tras detectar a seis jóvenes sin billete en Viana

El servicio de emergencias 112 recibió esta mañana de viernes, 15 de agosto, sobre las 8:06 horas, dos llamadas en las que se alertaba de la presencia de seis jóvenes viajando sin billete en un tren.

El aviso fue trasladado a Adif y a la Guardia Civil, que se personaron en la estación de trenes de Viana de Cega, localidad que estos días celebra sus fiestas patronales.

Según informó el 112, no se registraron episodios de violencia durante la intervención. Una vez controlada la situación, el convoy retomó la marcha, aunque su llegada a Valladolid, destino final, se produjo con un retraso de casi una hora y media.

La demora generó malestar y preocupación entre los viajeros que aguardaban en la estación Campo Grande de la capital vallisoletana.

Por ejemplo, unos usuarios que tenían que viajar a Santander con salida a las 7.45 horas ha salido a las 9.15 horas con los contratiempos lógicos.