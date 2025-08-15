Intenta dar un cabezazo a un policía en Valladolid y acaba detenido: “Siempre estáis igual, sois unos racistas”

La Policía Nacional ha detenido el pasado miércoles a un hombre en la estación de autobuses de Valladolid después de protagonizar un altercado con varios agentes, negarse a identificarse y agredir a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron en torno a las 12:00 horas, cuando una patrulla uniformada, en labores de prevención de la delincuencia, observó a dos personas deambulando por los andenes.

Al solicitarles la identificación, uno de los individuos adoptó una actitud hostil, negándose reiteradamente a mostrar su documentación y lanzando comentarios como “siempre estáis igual, sois unos racistas”.

Durante la intervención, el hombre encaró a uno de los agentes e intentó propinarle un cabezazo, que fue esquivado.

A continuación, le empujó con fuerza, lo que obligó a los policías a reducirlo. En el forcejeo, el detenido opuso una resistencia violenta, causando lesiones a dos funcionarios, uno de ellos con arañazos en el brazo izquierdo.

La persona que lo acompañaba no intervino en el incidente, aunque al encontrarse indocumentada fue trasladada a dependencias policiales para su identificación.

El detenido fue llevado primero a un centro médico para su valoración y posteriormente a comisaría, donde se le instruyeron diligencias por un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Tras la confección del atestado policial, quedó en libertad a la espera de ser citado por el juzgado competente.