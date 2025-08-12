Detenida en Villa del Prado una mujer en busca y captura tras robar 405 euros en embutido en un comercio de Valladolid

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

La Policía Nacional de Valladolid detuvo el pasado lunes a una mujer por un presunto delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio en un comercio cercano al Hospital Universitario Río Hortega, cuando esta y un hombre que ya fue detenido el pasado día 6, robaron embutidos valorados en 405 euros, incluyendo 30 barras de salchichón ibérico y 15 chorizos y utilizando un carro de la compra inicialmente vacío.

Si bien, esta no fue localizada hasta la mañana del 11 de agosto, cuando agentes que realizaban sus funciones en un vehículo camuflado la encontraron en la calle Monasterio Santo Domingo de Silos, en el barrio vallisoletano de Villa del Prado.

Tras ser identificada, los agentes confirmaron que sobre ella constaba una orden de busca y captura en vigor, así como que estaba siendo buscada por el grupo especializado en Hurtos de la Comisaría de Valladolid - Parquesol por el citado robo.

Por ello, procedieron a su arresto y posterior traslado a dependencias policiales para la realización de la correspondiente documentación de la detención. Tras prestar declaración, fue puesta en libertad.