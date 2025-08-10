Detenido en Valladolid por entrar a un almacén privado para dormir y reconocer a los agentes que volverá a hacerlo

Un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de establecimiento después de ser descubierto por agentes de la Policía Nacional cuando inspeccionaban un almacén privado. El individuo manifestó que llevaba varios días durmiendo allí y reconoció su intención de volver a entrar cada vez que le fuera posible.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de agosto, cuando a las 14:15 horas una patrulla fue requerida por la Sala CIMACC 091 por un aviso por parte de los vigilantes de seguridad que hallaron en las instalaciones pertenencias personales que podrían estar vinculadas a un incendio ocurrido en las instalaciones la noche anterior.

Una vez en el lugar, los funcionarios se entrevistaron con los vigilantes, que informaron haber encontrado estos objetos personales que podrían ser propiedad de un hombre visto merodeando la zona en días anteriores.

Fue entonces cuando los agentes iniciaron una inspección por las instalaciones, encontrando poco después al hombre en cuestión.

Al ser interrogado, reconoció que llevaba varios días durmiendo en el almacén, accediendo a este tras saltar un muro y entrar por una ventana, a pesar de que sepa que se trata de una propiedad privada. Además, admitió su intención de hacerlo siempre que pudiera.

Ante su actitud reiterada procedieron a su arresto y fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del pertinente atestado. Una vez finalizado el mismo fue puesto a disposición judicial que ha decretado su libertad.