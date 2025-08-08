Un nuevo incendio en una chopera de Valladolid moviliza a los bomberos y alarma por su humo negro

La columna de humo se podía ver desde la zona de Vallsur Cedida

Un incendio declarado a primera hora de la tarde de este viernes ha afectado a una chopera situada entre la VA-30 y la calle del Arca Real, en Valladolid, lo que ha obligado a movilizar a varias dotaciones del Servicio Municipal de Extinción y Prevención de Incendios.

Según han informado fuentes del cuerpo de Bomberos, hasta el lugar se han desplazado varios camiones autobomba para trabajar en las labores de extinción del fuego, cuyo origen aún se desconoce.

El incendio, que se ha producido en las inmediaciones de las vías del tren, ha calcinado parte de una escombrera ilegal, además de la chopera y una extensión de rastrojos.

Aunque el fuego ha generado una intensa humareda visible desde distintos puntos de la ciudad, por el momento no se han registrado heridos ni daños en viviendas cercanas.

Los bomberos continúan trabajando en la zona para enfriar el terreno y evitar posibles rebrotes.