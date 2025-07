El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid a un concejal de Vox: “Apúntenos en su lista para fusilar"

Una vez más la política actual muestra su peor cara. En esta ocasión en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid cuando se ha producido un cruce de acusaciones entre PSOE, Vox y PP. Se ha comenzado hablando de corrupción y se ha acabado haciéndolo de fusilamientos. Así están las cosas.

Todo ha comenzado cuando el concejal de Vox, Víctor Manuel Martín Meléndez, ha acusado al PSOE de ser “el partido que más daño hace a las mujeres, el más corrupto y el más criminal”.

Lo ha hecho en referencia a los casos abiertos de corrupción y a las grabaciones que han trascendido en las últimas semanas por Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Abalos.

Algo que no le ha sentado bien al presidente y portavoz del grupo socialista, Pedro Herrero, que ha decidido tirar del comodín de la Guerra Civil para responder y acusar de manera grave.

"Cuando VOX alcance la mayoría absoluta (en ese momento hizo gestos de comillas) apunte a estos once concejales del PSOE en su lista de fusilables, con nombres y apellidos. Apúntenos a la lista para fusilarnos”.

Unas palabras por las que ha tenido que intervenir incluso el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP) que las ha calificado como “inadmisibles”.

Carnero le ha pedido que se retracte. “No va a constar en acta. Le pido que lo retire, no por mí ni por usted, sino por sus hijos y por mis sobrinos”, ha aseverado el alcalde al que se le veía molesto por la situación.

Carnero ha insistido en que las manifestaciones de Herrero eran "una falta de respeto al país y a la Constitución".

Pero no. Fiel a su estilo, el polémico portavoz no se ha retractado. Lo que ha provocado que la teniente de alcalde y portavoz de Vox, Irene Carvajal, haya amenazado con abandonar la sesión si no se producía una rectificación.

“Usted me ha llamado asesina en este salón por algo ocurrido en 1936, cuando yo ni siquiera había nacido”, ha espetado Carvajal, que cree que el socialista había incurrido en "un delito de odio y calumnias".

No es la primera vez que Pedro Herrero, heredero de Óscar Puente en la bancada socialista, protagoniza una acción de estas características.

La justificación

“Nos han llamado criminales, cocainómanos y puteros, el grupo municipal socialista está limpio, algo que no puede decir el Partido Popular”, ha argumentado Herrero en un nuevo capítulo desagradable en el Ayuntamiento pucelano.

Incluso el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha salido en defensa de su partido con un comentario en la red social X. "VOX nunca ha participado en ningún pelotón de fusilamiento. El PSOE no puede decir lo mismo", ha asegurado.

También hubo polémica con la portavoz del grupo municipal popular Blanca Jiménez que ha llamado “sinvergüenzas” al grupo municipal socialista. “Es un adjetivo calificativo y no lo retiro”, defendió ella tras la petición del PSOE de retirar esta afirmación.