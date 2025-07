El éxito de Marcos, un instagramer que baja de los 225 kilos: "No es ni un martirio ni comer siempre lechuga"

La historia de Marcos Roldán merece la pena ser contada. Es la de un joven vallisoletano, que en la actualidad tiene 34 años, que ha sufrido desde pequeño la ira y el odio de los demás por el hecho de tener unos kilos de más.

Pero también es la de un hombre al que le gusta superarse. Tras llegar a pesar 225 kilos, ha bajado unos cuantos para llegar a los 173 pero su objetivo es bajar de la centena, algo que a base de insistencia seguro que consigue.

Nuestro entrevistado tiene una cuenta de Instagram con más de 20.000 seguidores en la que comparte platos saludables y una de sus grandes pasiones como es cocinar. También va enseñando su proceso de bajada de peso a sus seguidores.

Una persona a la que merece la pena escuchar muy atentamente.

La vida de Marcos y el “sobrepeso”

“Soy un tío sencillo. Muchas veces me defino como que no soy nadie. Con esto de las redes parece que la gente cada vez te conoce más. Pero siempre digo que yo solo soy uno más en esta vida y que me defino como una persona cariñosa, familiar, muy sencilla y amigo de mis amigos”, asegura Marcos Roldán.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid hace 34 años. Lleva toda la vida en la ciudad y recuerda su infancia, rodeado de la familia, como “muy buena”. Tiene cuatro hermanos y nos cuenta que él, “desde muy pequeño ya sufría sobrepeso”.

“Desde muy pequeño, con seis o siete años, los compañeros de clase ya me ponían motes y se metían conmigo por mi físico. Esto ha marcado mucho mi vida. No es fácil crecer desde esa edad y hasta día de hoy con ese complejo. Esos comentarios y chascarrillos que se hacían”, añade.

Añade que, al llegar la adolescencia, “sufrió bullying” y que “siempre lo llevó en secreto porque no quería que afectase en casa”. De pequeño siempre decía que “quería ser ministro, porque cobraban mucho y no trabajan nada” pero “ahora me encantaría dedicarme a ayudar a otras personas a superar los problemas que no les dejan avanzar”, afirma.

Instagramer y su reto de bajar peso

Nuestro protagonista es graduado por la Universidad de Valladolid en Marketing e Investigación de Mercados y tiene un Máster en Marketing Digital y un postgrado en Márketing Digital pero nunca ha podido trabajar de ello.

“En Valladolid hay poca cosa por lo que acabé trabajando de teleoperador para compañías de telemarketing y ahora estoy como agente teleoperador y atención al cliente en una multinacional sueca de distribución de muebles que todos conocemos”, señala.

Marcos Roldán en el gimnasio Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Era el 13 de julio de 2023 cuando abrió su cuenta de Instagram. Lo abrió, simplemente, para demostrarse a sí mismo que podía avanzar y darse cuenta de lo que iba consiguiendo. Cada vez se fue haciendo más grande.

“Estoy muy orgulloso de haber llegado a los 20.000 seguidores. También, en ocasiones, se siente presión y responsabilidad porque influyes en otras personas y estas se fijan en ti para avanzar en su camino de vida. Tuve que desconectar durante un mes porque las redes me estaban consumiendo”, añade orgulloso.

Lo que busca nuestro protagonista es “estar cada vez más sano” lo que implica “bajar peso”. Él se lo ha tomado muy enserio para bajar de los 225 kilos a los 173 en la actualidad, a base de esfuerzo y buenos hábitos.

“Al final la obesidad es un problema que cada vez afecta a más personas y, por desgracia, cada vez se intenta normalizar más. Yo siempre digo una frase que llevo grabada a fuego que es ‘quiérete a ti mismo tal y como eres, siempre buscando tu mejor versión’”, añade.

Ha llegado, incluso, a estar por debajo de los 170 kilos. Nos confiesa que “toda la vida ha pagado sus emociones con la comida” y que siempre vienen “las recaídas y baches” pero mira al futuro. Ha ganado masa muscular y ha perdido 52 kilos, ni más ni menos.

Marcos Roldán de ruta por el campo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Platos sanos

“La vida va de disfrutar. Cuando hablo del fit y del fat en Instagram me refiero a saber cuando comer unas cosas y cuando otros. Los alimentos son los alimentos y no se puede demonizar a unos u a otros. Cuando un día voy con mis amigos y cenamos una hamburguesa, también me como sus patatas y bebo Coca-Cola. A eso me refiero con el fit y el fat a saber encontrar el equilibrio en el camino de la pérdida de peso”, afirma.

En su cuenta de Instagram publica platos sanos. Le “flipa” la cocina y, encima “se le da bien” como aseguran los que han probado sus elaboraciones.

“Se me ocurrió empezar a crear contenido de recetas gustosas que como dentro de mi plan de pérdida de peso y que así otras personas puedan darse cuenta de que perder peso no es ni un martirio ni comer siempre lechuga”, explica.

Además, da una gran relevancia a “comer bien” y “en las cantidades justas”. Muy importante también moverse. De hecho, nuestro protagonista quiere hacer el Camino de Santiago.

“Mi objetivo y deseo es estar más sano en el futuro. Por debajo de los 100 kilos. Sentirme bien conmigo mismo, eso es lo más importante”, finaliza Marcos convencido, y lleva toda la razón.