El subdelegado garantiza que Medina es segura: "Desde que están los temporeros ha bajado un 36% la criminalidad"

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha salido al paso de la alarma generada en Medina del Campo en relación con la presencia de temporeros de origen magrebí.

Canales ha asegurado que la villa “es una localidad segura o muy segura, donde no hay ningún problema a día de la fecha de seguridad ciudadana”, y ha lamentado que se esté proyectando una imagen negativa del municipio: “Pareciera que hay interés en denostar a Medina, el buen nombre de Medina, la convivencia de sus ciudadanos y la seguridad que se respira en sus calles”.

Canales ha comparecido para desmentir que la presencia de trabajadores agrícolas esté generando problemas reales de convivencia o seguridad: “Medina es una ciudad segura y tranquila y se puede venir a Medina sin ningún tipo de problema”, insistió.

A su juicio, lo que se ha creado es una falsa alarma que puede perjudicar el comercio, la hostelería y el turismo local: “Esto puede redundar en que se cree una imagen negativa de Medina para los potenciales visitantes”.

En relación con la carta enviada por el alcalde, Guzmán Gómez, a la Subdelegación del Gobierno denunciando la presencia de “grupos numerosos de personas de origen magrebí” que pernoctaban en la calle, Canales fue claro: “Instamos a Guzmán a que ejerza sus competencias. Estas cuestiones que está denunciando son competencias del ayuntamiento”.

Recordó que es el propio regidor “el jefe de la policía local” y que la vigilancia de espacios como parques y jardines, así como la atención a personas en situación de exclusión, forman parte de sus obligaciones como alcalde. “Lo que él relata son problemas de servicios sociales”, apuntó Canales, señalando que “la Subdelegación del Gobierno no tiene ningún departamento de servicios sociales”.

También acusó al alcalde de no haber recurrido a las vías correctas: “No tengo conocimiento de que haya dirigido ninguna carta a la Junta de Castilla y León para que le preste ayuda en estas competencias”, señaló.

Sobre la situación concreta de los temporeros, el subdelegado recordó que “tenemos que recurrir a la inmigración para que hagan este trabajo que necesitan nuestras empresas, sobre todo las del sector agrícola”.

Aseguró que la mayoría de los trabajadores que han llegado “están en situación legal, tienen su permiso de trabajo y los empresarios normalmente les dan de alta”, aunque reconoció que “siempre hay excepciones”.

Para reforzar su mensaje, aportó datos de la Comisaría de Medina del Campo: “Desde que han venido los temporeros, allá por el 23 de junio, ha descendido la tasa de criminalidad un 36% a fecha de ayer” y “se ha incrementado el esclarecimiento de delitos del 49% al 62,86%”.

Canales señaló que no hay elementos que permitan hablar de una situación fuera de control, aunque sí reconoció que en algunos momentos concretos “por la tarde-noche en exceso beben” y que “el tono de voz puede resultar molesto para alguna persona o no agradable”, pero insistió: “Estos no son problemas de seguridad”.

El subdelegado también defendió la actuación de la Policía Nacional: “Este año han identificado a 500 personas”, muchas de ellas “ya se han conocido” y las intervenciones se hacen “cuando hay un grupo numeroso de personas que de alguna manera puedan estar incomodando a otros vecinos”.

Respecto a las peticiones de más efectivos policiales, Canales recordó que “tenemos en estos momentos 160 efectivos más que cuando Pedro Sánchez cogió el Gobierno de España”, y que en Medina “esta semana se han incorporado 5 policías nacionales en prácticas”.

Frente a las quejas sobre falta de efectivos locales, lanzó un dardo al regidor popular: “Hasta la semana pasada tenían 18 agentes de Policía Municipal, cuando el catálogo es de 31”. Y remató: “Me parece que el alcalde tiene un problema con la policía local”.

En definitiva, Canales defendió el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado y pidió no mezclar problemas sociales con cuestiones de orden público: “No tenemos que crear nada que no exista”.

UGT insta al alcalde a buscar soluciones habitacionales para los temporeros

Desde el sindicato UGT Valladolid, su secretario provincial, Jesús Vara, ha salido también al paso de la polémica defendiendo que todos los trabajadores magrebíes a los que alude el alcalde “cuentan con un contrato legal de trabajo”, según ha podido constatar la propia organización.

En un comunicado, UGT recuerda que esta situación se repite cada año por las mismas fechas debido a la necesidad de mano de obra estacional. Vara lamenta que “no se hayan producido avances en las condiciones de habitabilidad, sanitarias y formativas” para acoger a estas personas, a pesar de que el propio Ayuntamiento reconoció su necesidad en la Mesa del Diálogo Social.

“Es el alcalde quien debe asumir su responsabilidad y coordinarse con la Junta de Castilla y León para garantizar condiciones dignas a quienes vienen a trabajar”, subraya el sindicato, que acusa a los responsables políticos de “crear problemas inexistentes” y alerta contra “el discurso xenófobo que se está difundiendo últimamente”.