Jaime y Pablo, alcalde y concejal que esperan con ilusión una cita única en Cigales: "El alma de las fiestas son las peñas"

Hubo un tiempo en el que su mirada inocente, la de unos niños que medían poco más de un metro y no llegaban a los dos dígitos de edad, esperaba con ilusión la llegada del mes de julio con la incertidumbre de qué anécdotas, historias y vivencias se llevarían de uno de los momentos más esperados del año, las fiestas de su pueblo.

Hoy su mirada ha cambiado, en lo que a responsabilidad se refiere. Ahora son dos de los encargados de velar porque esa ilusión que ellos tuvieron, y mantienen todavía, según reconocen, permanezca entre los vecinos a los que, en la actualidad, sirven como representantes públicos.

Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales, y Pablo Centeno, concejal de Festejos, esperan ya con la misma ilusión de entonces el inicio de sus terceras fiestas de Santa Marina, en el caso del regidor, y las primeras del edil, como cargos públicos. "El alma de las fiestas son las peñas", destaca un joven alcalde que siempre tiene estas fechas como uno de los eventos canónicos marcados en el calendario.

Entre el 16 y el 20 de julio, el municipio cigaleño celebrará sus fiestas de Santa Marina 2025, con un "programa espectacular" cargado de actividades y novedades. "Las fiestas de Cigales se van adaptando a las necesidades y a los gustos de los vecinos", garantiza Jaime Rodríguez, quien destaca el papel del encargado de los Festejos en su debut tras sustituir a Ángel Velasco, quien también "ha colaborado".

"Ha sido maravilloso como dos concejales, el que salía y el que entraba, han trabajado mano a mano para el bien de Cigales y han logrado un programa espectacular", destaca el primer edil del municipio. Pero antes de entrar en harina, al municipio le espera un fin de semana de prefiestas que viene con importantes actividades, como una capea, un concierto previo a la discomovida, que será la novedad de este año, o un compak sporting, este sábado 12 y domingo 13 de julio.

Ya el miércoles 16 de julio, llegará lo que es para el regidor uno de los momentos "más esperados de las fiestas", que es el pasacalles junto a la tradicional degustación de la limonada y el 'Cigalito', un vino clarete de la denominación de origen de Cigales mezclado con refresco de naranja. "Es super refrescante", destaca Rodríguez.

Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales Fotografía: Ayuntamiento de Cigales

"Algo que empezó como un día de prefiestas, de encuentro antes de estos días y ahora es uno de los momentos más esperados de las fiestas", insiste el regidor. Pablo, por su parte, se marca unas expectativas "bastantes altas" en estas fiestas en las que está viendo que a la gente "le ha gustado mucho el programa".

"Veo a la gente con ganas de recibir las novedades que hemos hecho, como por ejemplo un concurso de disfraces, que parece que está teniendo bastante aceptación, o el 'Momento Azul' que hemos creado para que niños que necesitan tranquilidad en la feria sin luces fuertes, ni música alta", apunta el concejal de Festejos.

Es ese 'Momento Azul' una de las novedades que destaca el alcalde. Se celebrará en los carruseles todos los días de fiestas entre las 19:00 y las 20:00 horas, haciendo de la actividad un lugar "más accesible y puedan disfrutar de forma más segura y respetuosa" todos los niños.

Uno de los focos en los que este equipo de Gobierno más ha incidido es en la parte taurina. "Ya el año pasado como novedad dos de los mejores matadores lidiaron cuatro novillos en el festival taurino", recuerda Rodríguez.

Este año, Cigales volverá a recibir a dos de entre los 50 mejores matadores del escalafón, en esta ocasión a Jairo Miguel y Diego García. "Volvemos a repetir este logro en un municipio como el nuestro", presume el regidor cigaleño.

El trabajo de la Comisión de Festejos, formada por el alcalde, el concejal, otros miembros de la Corporación Municipal y peñistas, se ha centrado además en "mejorar todo el tema de las orquestas y las discomovidas".

Pablo Centeno, concejal de Festejos de Cigales Fotografía: Ayuntamiento de Cigales

"El jueves habrá una orquesta gallega, la Orquesta Tango, que yo creo que sorprenderá a todos. Solo la infraestructura con tres tráiler que traerán a nuestro pueblo, ya no solo será la calidad, sino también el tamaño, la envergadura de esta orquesta que disfrutarán todos", apunta Jaime.

El viernes será el turno de otras de las novedades, la Fiesta Fanática By Mytsti-Caurban, de la que no quiere "avanzar mucho" el regidor pero que avisa que "no será el típico camión discomovida de siempre". "Tendrá sorpresas que yo creo que gustarán", advierte.

Fuera del programa, pero no por ello menos importantes, además de especialmente emotivo para el alcalde, será el homenaje que se le brindará a su hermano, Daniel Rodríguez, fallecido a principios del mes de junio en un accidente de tráfico, con una exhibición de cortadores amigos del joven motorista de 22 años en el certamen en el que él mismo participaba.

"Lo más importante es que ese espíritu de fiesta siga, que no vivamos las fiestas con pena. Serán momentos duros, pero ese espíritu que mi hermano y sus amigos tenían tiene que seguir", solicita con honestidad el alcalde de Cigales.

El domingo, las fiestas se cerrarán con otras de las novedades de esta edición, que será con un encierro a partir de las 22:30 horas y que servirán como colofón final de Santa Marina 2025.

Esto y mucho más es lo que les espera a cigaleños, cigaleñas y visitantes durante cinco días de diversión, fiesta y alegría. Si algo tuviera que destacar el alcalde, para él uno de sus imprescindibles será el pregón, que tendrá lugar jueves tras la coronación de las reinas.

Reinas y Acompañantes de las fiestas de Santa Marina 2025 de Cigales Fotografía: Ayuntamiento de Cigales

"En el programa lo vemos como varias actividades, pero va una detrás de otra, es una vorágine, en la cual tendremos la misa de coronación, la recepción de autoridades, luego coronamos a las reinas, el pregón, el chupinazo, según terminamos damos paso al encierro. Es un momento que en muy corto espacio de tiempo que es espectacular", apunta.

También destaca la tradición taurina de los encierros y las discomovidas nocturnas y orquestas. Un gusto que comparte con Pablo Centeno, quien subraya que lo "más importante" para él es la parte de los encierros, las discomovidas y las charangas de todas las peñas.

Unas primeras fiestas de Santa Marina 2025 para el concejal de Festejos que, a buen seguro, le servirán como base en una experiencia que arrancó en febrero de este año en el seno del Ayuntamiento de Cigales. "La música y los toros es lo que mejor tiene que funcionar en las fiestas", destaca.

Y también tiene un mensaje para todos aquellos visitantes que se acerquen a Cigales durante estos días, invitándoles a "a tomar nuestros vinos con alguna tapa en las casetas en la Plaza Mayor y luego disfrutar del encierro, para aprovechar luego y disfrutar de la orquesta".

Cigales cuenta ya los días para sus fiestas de Santa Marina 2025 y lo hace con una ilusión renovada de quienes fueron alguna vez esos niños que recorren las calles del pueblo contagiando la alegría de Santa Marina por todos los rincones y vecinos del pueblo.