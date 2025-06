Carnero endurece su postura con Puente y avisa si no dialoga sobre el soterramiento: "Aquí no viene a meter las narices nadie"

Es habitual que el alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, intervenga tras cualquier moción que trate sobre la integración ferroviaria, el soterramiento o la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en los plenos. Sin embargo, este lunes su participación ha estado marcada por el enfado y un tono alto y fuerte de lo habitual.

Carnero, que ha ido elevando sus palabras a medida que avanzaba su intervención, ha vuelto a reclamar "diálogo" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ha advertido, en alusión al ministro Óscar Puente, "que no se piense que se puede gobernar desde El Viso (en referencia a donde se ubica la sede de su departamento), aquí en Valladolid se gobierna desde el Ayuntamiento".

"Aquí no viene a meter las narices nadie y si las quiere meter nos veremos dónde nos tenemos que ver", ha amenazado el alcalde de Valladolid a Óscar Puente en cuanto a las posiciones dispares y el bloqueo del Ministerio al proyecto del soterramiento en favor del desarrollo de la integración ferroviaria.

La sesión plenaria debatía la última de las mociones, presentada por el PSOE, para exigir al regidor que explicase las consecuencias del "boicot y liquidación de la SVAV". Tras el turno de los ediles y portavoces de la oposición, Carnero ha zanjado el tema con una intervención que ha sido aplaudida desde las tribunas por los miembros de la Plataforma por el Soterramiento, hoy presente en la sesión.

El regidor vallisoletano ha recordado que en su momento, en 2017, él mismo "no estaba de acuerdo" con el ministro por aquel entonces de Fomento y de su propio partido (PP), Íñigo de la Serna, cuando firmó con la Junta, también en manos de los 'populares', y el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PSOE y VTLP, el convenio de la integración ferroviaria en superficie.

Además, ha garantizado que "este alcalde no se va a plegar a lo que diga el ministro de Fomento de turno si no está de acuerdo y no beneficia a la ciudad de Valladolid", respecto a sus diferencias con Puente, y ha incidido en que ahora mismo el contexto actual es que la "mitad" de la SVAV (Ayuntamiento y Junta) optan por modificar el convenio mientras que la otra parte quiere mantenerlo.

Por eso, para Carnero la única solución que hay es "sentarse a dialogar" y ha negado cualquier "boicoteo o torpedeo" a la SVAV. Es más, ha explicado que el proyecto de integración contempla 22 túneles y solo se han acometido dos, resultando que "uno de esos lo hemos terminado en este gobierno con el modificado correspondiente y otro lo hemos acabado nosotros y que es el ejemplo de la infamia, el de la calle Padre Claret".

Ante esta situación, se ha preguntado "qué han estado haciendo" PSOE y VTLP y a "dónde miraban" mientras gobernaban y ha cuestionado a los socialistas si "es boicotear acaso pedir que se nos trate en las mismas condiciones que se le trató a Puente".

Precisamente, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Valladolid no se han negado a realizar las aportaciones económicas pertinentes a la SVAV, simplemente aplazar la de 2024 como ya hiciera "hasta en tres ocasiones" el propio Puente durante su etapa como alcalde. "Algo normal en el devenir de las administraciones", ha defendido Carnero.

Asimismo, ha cargado contra el proyecto que dejaron PSOE y VTLP para el paso subterráneo en Arco de Ladrillo porque "no hay por dónde cogerlo" hasta el punto de que "Adif lo ha guardado en un cajón".

También ha cargado contra la oposición por "no hacer nada" durante sus ocho años de gobierno. De la misma forma, ha asegurado que la actuación que se ha llevado a cabo de emergencia "había que hacerla porque había un peligro inminente para la seguridad".

Así, ha defendido la recuperación de "manera transitoria" de un paso de "vital importancia" para Valladolid hasta que "vengan mejores tiempos (para el soterramiento". En cuanto a la estación de autobuses, ha señalado que en el convenio de 2017 aparece soterrada y mientras tanto ha apuntado que lo que han hecho es hacer lo que precisamente les solicitaron desde el PSOE.

"Que la estación de autobuses tenga una condición mínima en tanto y en cuanto se acometa el proyecto (previsto)", ha añadido.

Respecto a la macro estación de trenes anunciada por Puente, Carnero ha criticado que se haga "sin hablar con la ciudad" ya que no se cumple la variable de que sea una operación "competencia únicamente del sector ferroviario cuando resulta que se lleva actuaciones que son de ciudad".

"Lo único que decimos es sentarnos a hablar. En Valladolid es el único sitio que no se puede hablar de esto. Aquí se decide que no se habla, aquí se impone", ha lamentado.

En cuanto a la acusación de rechazar los pasos de Ariza, Carnero ha matizado que si se acometen tal y como están previstos provocarían un "bloqueo en la ciudad" como consecuencia de la previsible actuación en la estación de trenes y el "mermado" paso de Daniel del Olmo.

"La prioridad del Ayuntamiento es atacar Daniel del Olmo y cuando lo hayamos hecho vamos parte por parte", ha aclarado Carnero que no se opone a los pasos de Ariza.

El regidor de la ciudad del Pisuerga ha garantizado además que si hace dos años ya estaba convencido que lo que quería era el soterramiento, "hoy lo estoy mucho más" teniendo en cuenta la participación de un "montón de asociaciones", hasta 15 en el pleno que abordó el proyecto.

Por eso, "lo único" que solicita es sentarse a "hablar y dialogar" para que se le "dé el mismo trato a Valladolid". "Esto va de la gestión. Este equipo de gobierno y el alcalde lo único que va a hacer es defender los intereses de los vecinos y vecinas", ha zanjado.

"No cumple"

Previamente, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha acusado al alcalde de no cumplir "lo que prometió" y de "boicotear y destruir la integración". "Ha roto 22 años de consensos políticos entre administraciones fuera cual fuera el color político de las tres implicadas", ha asegurado.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, por su parte, ha hablado de "debates tramposos sin datos ni concreción" y ha asegurado que la situación de la SVAV es "inmejorable para acometer gran parte de las obras previstas en la integración".

Asimismo, ha avisado de que "las estrategias" del Ayuntamiento de Valladolid en la SVAV para la "paralización de los proyectos" acabarán por provocar la "disolución" de la sociedad. "¿Qué va a suponer tanto en términos de proyectos como en términos económicos?", se ha preguntado.

El concejal de Comercio, Mercados y Empleo, Víctor Martín (Vox), ha tachado la moción del PSOE de "indigna" y ha asegurado que está "repleta de falsas acusaciones en un lenguaje tóxico".

Una línea argumental seguida por el edil de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha hablado de "delirio" y ha censurado al PSOE por hablar de "consenso institucional" cuando llegaron al gobierno (en 2015) y "denunciaron al anterior alcalde (Javier León de la Riva) por cumplir con el convenio del soterramiento".

De la misma forma, ha aclarado que el convenio de integración cuenta con un apartado de gasto y otro de ingreso, teniéndose que haber ingresado 395 millones y con ello acabar con la deuda pendiente que ronda los 400. "¿Se ha ejecutado esa parte del convenio?", se ha preguntado.

Por último, Herrero ha avisado de que Carnero "está condenando a Valladolid a dejarla sin nada, sin soterramiento y sin integración". "¿Quién va a pagar la factura de sus decisiones?", ha sentenciado el portavoz socialista.

Otras cuestiones

El pleno no ha estado únicamente por el soterramiento y la integración ferroviaria, sino que también ha habido otras cuestiones como la soledad de Vox, sin apoyo de sus socios del PP, para instar al Gobierno de España que retire la obligatoriedad de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Y es que Vox, que apoyó su implantación en Valladolid en octubre para "cumplir con la legalidad" y tras reducir su impacto para que sea "lo menos lesiva posible", ha traído justo un día antes de comenzar a implantarse multas a quienes accedan a la ZBE de la ciudad del Pisuerga con vehículos sin etiquetas una moción para mostrar su rechazo a esta medida. A pesar de aprobarla.

Además, no solo no ha encontrado apoyo en el PP, que ha rechazo tres de los cuatro puntos de la moción, sino que además PSOE y VTLP han cargado contra la portavoz de Vox, Irene Carvajal, por reclamar la derogación de una Ley al Gobierno, aclarando que eso es potestad del poder legislativo, es decir, el Parlamento, donde el partido de la teniente de alcalde tiene voz.

El único punto donde Vox ha encontrado el apoyo de sus socios es en la reclamación al Gobierno para que refuerce económicamente y técnicamente a los municipios que decidan impulsar políticas de mejora de la eficiencia energética de los edificios y del transporte público y privado, "sin recurrir a medidas restrictivas que castiguen a los sectores más vulnerables".