Carnero evita la candente polémica e inaugura el nuevo carril bici de Isabel La Católica: "Es más seguro y agradable"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado en la mañana de este martes, 17 de junio, el nuevo carril bici del Paseo de Isabel La Católica que discurre por el interior del parque de Las Moreras, entre el Puente Mayor y el citado paseo.

Una infraestructura que se ha ejecutado en un plazo de 11 meses y que ha contado con un presupuesto de 945.000 euros procedentes de fondos municipales.

Cuenta con un recorrido de 1.100 metros y una anchura de 2,40 metros en todo su trazado y con pendientes máximas del 4% y radios de giro mínimos de cinco metros. El trayecto incorpora 34 puntos de luz de los cuales, 25 son nuevos. Se convierte así en uno de los carriles bici mejor iluminados de la ciudad.

“Es vital para la ciudad”

“Cumplimos dos años de Gobierno en la ciudad de Valladolid y conseguimos materializar una actuación que, a juicio del alcalde y del equipo de Gobierno es vital para Valladolid. Hacer un carril bici segregado, seguro y que da respuesta a las necesidades de los que sientan como propia la bicicleta como medio de movilidad”, ha señalado Jesús Julio Carnero.

El alcalde de Valladolid ha apostado por “una movilidad de convivencia” en la que “el peatón, el ciclista y el usuario de transporte público y privado puedan convivir”, en la inauguración.

Ha añadido que en los próximos días “procederán a devolver el segundo carril donde estaba el carril bici” en una actuación que se hace “por compromiso electoral” y “para dotar a los usuarios de la posibilidad, usando bici o vehículo de movilidad personal de un itinerario más seguro y agradable”.

También ha defendido el segundo carril de Isabel La Católica para los coches que “no debió ser abandonado nunca” para “evitar atascos”.

Plan Director y logros

“El Plan Director de la Bicicleta de Valladolid señala como solución óptima la creación de infraestructuras segregadas que es lo que hemos hecho para la movilidad ciclista en vías con intensidad de uso de más de 5.000 vehículos diarios como pasa en Isabel La Católica”, ha añadido el regidor.

Carnero también ha citado al Plan General de Ordenación Urbana que “describe las características de las vías principales” asegurando que “apunta a los dos carriles con unas dimensiones de 3,5 metros”. Hoy se da cumplimiento a esto según el alcalde.

Con esta actuación Carnero ha indicado que “se van a eliminar los atascos en Isabel La Católica” y “también una circulación deficitaria de los vehículos de emergencia”. También se “recuperarán los pasos de peatones con unos tiempos más normalizados”.

“Con esta actuación incrementamos la seguridad vial a través de la nueva infraestructura segregada. Hemos trasladado tres árboles y esos tres árboles tienen brotes y están brotando. En uno tenemos la posibilidad de rendir homenaje a Estela Domínguez”, ha señalado Carnero.

Se ha descubierto una placa en honor a la hija de Juan Carlos Domínguez que falleció tras ser atropellada en la provincia de Salamanca.

“Será el carril bici Estela Domínguez”, ha añadido el alcalde de Valladolid que ha descubierto la placa con el nombre de la joven.

Para acabar, Carnero ha querido ensalzar la accesibilidad, en la zona del Puente Mayor para que se convierta en una zona “mucho más accesible”.

“Queremos una movilidad de convivencia y lo es aquí y pronto en el carril bici de la calle Eras con Mieses que son alternativas a esa movilidad de convivencia para usar el medio de transporte que nos convenga o más nos guste. Se ha incrementado la red de zonas ciclables en más del 12% con 17 kilómetros en Valladolid. Ese es el compromiso del equipo de Gobierno”, ha finalizado Carnero.

Todo, antes de que Yolanda y Juan Carlos Domínguez, los padres de Estela, hayan descubierto la placa.

Carnero con Alberca y los padres de Estela Domínguez descubriendo la placa Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Pasos de cebra

En declaraciones a los medios y sobre los pasos de cebra, el alcalde ha asegurado que “se respeta la convivencia entre el ciclista y el peatón”, citando a la ciudad de Ámsterdam. En un carril que busca “la seguridad vial” para ciclistas y peatones.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No estamos inventando nada. Es una movilidad de convivencia y por eso apostamos”, ha finalizado el alcalde sin entrar en polémicas.

Críticas desde el PSOE

El PSOE ha criticado duramente lo que para ellos es la “inauguración de la destrucción del mejor carril bici de la ciudad con cortes y desvíos de tráfico en Isabel La Católica”. Añaden que se presenta la nueva senda de paseo ciclista que “elimina espacios verdes y peatonales en Las Moreras y La Rosaleda” con un importe de “810.783 euros”.

Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha sido tajante hablando de que la obra “es un absoluto disparate, propio de quien tiene una visión retrógrada, trasnochada, de quien no vive en la ciudad, no la camina, y no la pedalea porque solo la ve desde su coche oficial”.

Herrero ha añadido que “esto no pasa en ninguna ciudad de Europa, gobierne quien gobierne” y que “Carnero y Vox tienen una mentalidad del siglo XX” con “unas ganas tremendas de borrar todo lo hecho por el anterior equipo de Gobierno como sucede en el caso del carril bici”.

“El mejor carril bici de la ciudad, con más de medio millón de usos al año, puesto en marcha hace cinco años y que funciona perfectamente”, ha señalado el portavoz socialista.

Pedro Herrero ha puesto el foco además en que “nadie sale ganando” algo que resume “el malestar de diversos colectivos que no entienden el sentido de un cambio” que, “lejos de mejorar la movilidad, ha generado confusión y promete conflictos entre peatones y ciclistas”.

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid apuntan que la nueva vía ciclista “serpenteante y plagada de, al menos, 17 pasos de cebra en apenas un kilómetro sustituyen al anterior carril bici instalado en 2020, que discurría directamente por la calzada”.

“Ahora, ciclistas y peatones deben convivir en un trazado repleto de curvas, rampas, escalinatas y zonas compartidas. Un diseño lleno de puntos de conflicto donde antes no los había”, ha explicado Herrero.

El portavoz socialista ha querido añadir que el equipo de Gobierno actual “miente cuando habla de atascos” asegurando que “no hay atascos en Isabel La Católica” y que “los han creado ellos en estos dos años que llevan con sus obras descoordinadas por toda la ciudad”.

Por ello, los socialistas añaden que esta obra “no resuelve ningún problema, sino que los crea donde no los había” con un “gasto de casi un millón de euros para cargarse zonas verdes y enfrentar a peatones y ciclistas que se van a ver avocados a conflictos por capricho de Carnero”.

Para acabar, apuntan que para “hacer desaparecer el carril bici que ha sido usado de forma masiva en los últimos años, el Ayuntamiento ha tenido que reordenar el tráfico de toda la zona provocando desvíos y confusión en los accesos clave al centro, especialmente entre los puentes Mayor e Isabel La Católica”.

“La ciudad paga así un alto precio por una reforma que ni ciclistas ni peatones han pedido y cuya legalidad ha sido cuestionada por los tribunales”, han apuntado desde el Grupo Municipal Socialista que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia fechada el 25 de noviembre de 2024, “anuló la ordenanza municipal que suprimía varios carriles bici, entre ellos el de Isabel la Católica”.

“Atrasismo, mezquindad y ruina”

La Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) ha criticado la “supresión del carril bici de Isabel La Católica”. La ha calificado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, como “atrasismo, mezquindad y ruina”. Un carril bici sacrificado en favor de una política “procoche”.

“La ciudad de Valladolid se encuentra con que se está suprimiendo el carril bici de Isabel la Católica. Es una supresión ilegal, que llega tan tarde respecto a lo prometido y además es completamente en contra de la movilidad sostenible”, aseguran desde Asciva.

La Asamblea Ciclista de Valladolid denuncia “esta supresión por innecesaria y dañina a la movilidad ciclista” apuntando que el carril “recogía en su contador los datos de uso a través de los años y demostró que era el carril bici más usado de la ciudad y prácticamente el único de buen diseño y en calzada y no por encima de la acera”.

Añaden que es una “eliminación incomprensible” y que “los supuestos atascos que lo motivaban no son tales” porque “es imposible verlos a ninguna hora”.

Además, recuerdan que la vía es frontera de la nueva Zona de Bajas Emisiones y se preguntan: “¿Qué sentido tiene ampliar el espacio para los conches en una zona donde además de no haber atascos va a haber menos en el futuro por estar restringidos?”.

Asciva apuna que “dado lo ridículo de todo esto”, afirman, “el equipo de gobierno ha tenido que crear un espacio ciclista alternativo” con el fin, aseguran, de “blanquear su política ridícula procoche”.

“Este es el sentido de la nueva senda bici por el Parque de las Moreras: blanquear la supresión del carril bici más usado de la ciudad y distraer de la verdadera regresión en movilidad ciclista y en autobús, y el impulso dado de nuevo al coche”, afirman desde Asciva.

La Asamblea Ciclista tiene claro que “el nuevo carril bici es mucho peor y supone un derroche innecesario” con “cerca de un millón de euros en destruir el mejor y más usado carril bici de la ciudad de Valladolid”.

“Esa es la política del nuevo equipo de Gobierno, derrochar el dinero en destruir infraestructura útil para hacerla peor y dar más espacio al coche. La nueva senda bici tiene muchos problemas. Entre ellos, ha partido en dos espacios íntegramente peatonales de la ciudad y ha destrozado parte el jardín histórico de la Rosaleda. Los conflictos con los peatones se han multiplicado, e irán a peor”, explican.

Concluyen asegurando que “se ha derrochado cerca de un millón de euros en invadir espacios peatonales de un parque donde ya se podía circular sin el carril bici, pero nadie iba al no ser útil, para crear una senda bici recreativa zigzagueante que provoca y provocará numerosos conflictos con los peatones”.

“Es parte de una política atrasista, mezquina y ruin de atacar al débil y beneficiar al fuerte en la movilidad”, finalizan.