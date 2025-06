La UEMC celebra este sábado el acto de graduación de los estudiantes de titulaciones online y semipresenciales

Un centenar y medio de estudiantes de la Promoción 2025 de las titulaciones online y semipresenciales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid participarán mañana sábado, 14 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el acto de imposición de becas que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Universidad.

La ceremonia estará presidida por el rector, David García López, y contará como padrino con el experto en desarrollo sostenible y alianzas globales Miguel Alexandre Barreiro, con más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas y actual profesor en IE University e investigador en MIT.

La UEMC cuenta actualmente con más de 3.000 estudiantes cursando titulaciones online y semipresenciales, entre grados y másteres universitarios.

De ellos, cerca de 1.500 finalizan sus estudios este curso: más de 500 en programas de grado y cerca de 1.000 en másteres. El alumnado procede de más de treinta países, principalmente de Europa y Sudamérica, lo que refuerza el carácter internacional del modelo formativo de la Universidad.

Durante el acto, además de las intervenciones del rector y del padrino, la estudiante Daniela Vega Majul, alumna del Máster Universitario en Gestión y Dirección de Personas, pronunciará un discurso en representación de sus compañeros de promoción.

Participarán en la ceremonia los estudiantes de las titulaciones semipresenciales de los grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, ADE, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Ingeniería de Organización Industrial y Criminología.

También estarán presentes los alumnos de los másteres universitarios en Psicopedagogía; Dirección y Administración de Empresas (MBA); Prevención de Riesgos Laborales; Dirección y Gestión de Personas; Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data); Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media; Dirección y Planificación Financiera; Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas.

Además, Investigación y Gestión de la Innovación en Comunicación; Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales; Energías Renovables y Sostenibilidad Energética; Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo; y Gerontología y Atención a la Dependencia, acompañados por profesorado, personal investigador y de administración y servicios de la UEMC.

Miguel Alexandre Barreiro Laredo es un profesional con más de 20 años de experiencia en organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OCDE, especializado en la creación de alianzas estratégicas, la reducción del riesgo de desastres y el empoderamiento comunitario en contextos de crisis y desarrollo.

Con una sólida formación académica —Doctorado en Sociología por la Universidad de la Sorbona, estudios ejecutivos en Comunicación Estratégica en Columbia y una trayectoria como SPURS/Humphrey Fellow en el MIT—, ha trabajado en regiones críticas como África, Oriente Medio y América Latina, colaborando para impulsar inversiones sostenibles bajo criterios ESG.

Actualmente, combina su labor en la ONU —donde lidera iniciativas de alianzas innovadoras para la acción climática y la protección ambiental— con su rol como Director de los IE Policy Labs y Profesor Asociado en IE University (IE Business School, School of Policy Economics and Global Affairs, y IE School of Science and Technology).

Su investigación en el MIT explora la ética de la inteligencia artificial en empresas sociales, siempre con enfoque en sostenibilidad, justicia climática y derechos humanos. Jurista de formación, su trayectoria refleja un compromiso con el diálogo, la innovación social y el impacto colectivo, siendo un referente en la intersección entre política, tecnología y desarrollo humano.