Carnero frena los pasos de Ariza y Transportes pide "una reflexión" sobre la continuidad de la Sociedad Alta Velocidad

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León han votado en contra de aprobar los pasos de Ariza contemplados en el convenio de integración ferroviaria en el consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrado este jueves. Una decisión que se ha debido al posible "caos circulatorio" que ocasionarían las obras.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, por su parte, ha pedido una "reflexión" sobre la continuidad o no de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, si la mitad de los socios", en referencia al Ayuntamiento y Junta, no "quieren materializar los proyectos planteados".

Santano ha rechazado, además, la petición de un informe multicriterio sobre el soterramiento con muros pantalla solicitado por el Consistorio.

"Seguimos trabajando por nuestra cuenta, nos gustaría que fuera algo compartido con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y, si no, nosotros acometeríamos ese estudio", ha señalado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, al término del consejo de administración.

El regidor ha señalado que han hecho hincapié también en la necesidad de una modificación del convenio de integración ferroviaria de 2017 y que el Ministerio les ha "vuelto a decir que no" en "una total y absoluta falta de diálogo".

"Estas sociedades, además de ejecutar aquellas actuaciones en las que haya acuerdo, tienen que transitar a través del diálogo bien en la Sociedad o en las administraciones públicas que sustentan esta Sociedad. Seguimos en el no diálogo y en el muro y eso es triste", ha lamentado.

Los pasos de Ariza

En lo que se refiere a su negativa a acometer los pasos de Ariza, Carnero ha asegurado que, en la situación actual de movilidad de la ciudad, con actuaciones en la estación que van a suponer "un movimiento circulatorio muy complejo", no se "puede permitir". "No nos podemos permitir que se estén llevando a cabo actuaciones que provoquen un auténtico caos circulatorio"; ha señalado.

Además, ha señalado la necesidad de dar una solución definitiva al paso elevado de Daniel del Olmo. "En este momento no corresponde acometer los pasos de Ariza mientras no demos solución a Daniel del Olmo. Es una actuación que si no se hace en el seno de Valladolid Alta Velocidad lo tiene que asumir el Ayuntamiento y lo asumiremos", ha asegurado.

La Sociedad no se disuelve

Carnero ha insistido en que "no se puede pretender acometer una multitud de actuaciones cuando se están llevando a cabo otras acciones como la de la estación de trenes que va a suponer un quebranto clarísimo para la movilidad en Valladolid". "Si tenemos la ciudad agujereada de actuaciones malamente podremos llevar a cabo una mediana movilidad", ha añadido.

El alcalde de Valladolid ha asegurado que no se ha puesto sobre la mesa en la reunión la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

"El que no haya salido Ariza es una situación concreta y podrá salir en un futuro determinado, nosotros seguimos cumpliendo el convenio de 2017. No se ha puesto sobre la mesa la disolución de la Sociedad, el Ayuntamiento y la Junta no quieren que se disuelva la Sociedad y trabajamos en aquellos puntos en los que hay acuerdo", ha señalado.

Carnero ha afirmado que "hay margen de trabajo dentro del convenio de integración para seguir trabajando" y ha apuntado que los acuerdos "positivos" de la reunión han sido aquellos que tienen que ver con la aprobación de las cuentas o la autorización al director de la Sociedad para que lleve a cabo el acuerdo con el Ayuntamiento en la parte que corresponde a 2025, entre otras.