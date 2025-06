Un asturiano se lleva el Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid, segundo más antiguo de España: “El presente me aburre”

El escritor asturiano Rubén González Tuero ha recogido este viernes en Valladolid el 72º Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid por su obra Gijón 2085 (Editorial Menoscuarto).

Se trata de una novela de anticipación que imagina un mundo futuro donde la medicina ha alcanzado logros asombrosos, pero donde comer un tomate se ha convertido en un lujo.

“No es una distopía, ni una utopía. Hay cosas que empeoran y otras que mejoran mucho. La ciencia y la tecnología no se detienen”, ha explicado el autor durante la entrega del galardón.

La ceremonia, celebrada en el Círculo de Recreo en el marco de la Feria del Libro de Valladolid, ha estado presidida por el alcalde Jesús Julio Carnero y el presidente del Ateneo de Valladolid, Luis María Gil Carcedo.

El galardón, dotado con 20.000 euros, es el segundo premio literario más antiguo de España, solo por detrás del Nadal, y se consolida como una de las principales plataformas de reconocimiento para autores emergentes.

Para González Tuero, profesor jubilado y hasta ahora autoeditor de sus novelas, este premio supone una reafirmación personal y literaria: “Autoeditas, te leen tus amigos, tu familia… pero no sabes si realmente lo haces bien. Que un jurado con nombres como Espido Freire o Gustavo Martín Garzo elija tu novela entre 180 presentadas es algo que te sacude por dentro”, confesó emocionado.

Presentada al certamen bajo el seudónimo ‘Froilán’, Gijón 2085 se sitúa en un escenario de futuro próximo donde los ciudadanos se alimentan de proteínas sintéticas elaboradas con larvas de insectos y los alimentos naturales están reservados para una élite.

Sin embargo, la novela no se instala en el catastrofismo: “También hay avances espectaculares, sobre todo en medicina, gracias a la nanotecnología. No todo es decadencia”, apunta el autor, que ha dedicado buena parte de su vida profesional a la enseñanza.

Curiosamente, González Tuero no escribió la novela con este premio en mente. “La terminé, me gustaba, y me pregunté: ¿y ahora qué hago con ella? Busqué convocatorias por internet y me presenté. Luego hasta se me olvidó la fecha del fallo. Me pilló de viaje en Londres”, ha relatado con humor.

Otras dos novelas

El autor con dos novelas anteriores inspiradas en la época de las Guerras Cántabras (siglo I A. C.) ha confesado también su desinterés por el presente como materia literaria: “El presente me aburre, prefiero el pasado o el futuro. Me gusta imaginar cómo serán las cosas dentro de 60 años. En los años 60, cuando yo era niño, muchas cosas que hoy tenemos eran pura ciencia ficción. Y eso me fascina”.

Gijón 2085 ha sido publicada por la editorial Menoscuarto y ha llegado recientemente a las librerías. Rubén González Tuero celebra un premio que, más allá del reconocimiento, le confirma algo fundamental: “Hago cosas porque me lo paso bien haciéndolas. Y hoy, por fin, siento que eso también puede tener un lugar en la literatura”.