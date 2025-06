Isaac Sánchez, el compraventa de oro de moda en España es de Valladolid: "El mejor marketing es cómo hablen de mí"

Más de 25 millones de visitas en poco más de una semana. Un fenómeno viral que tiene nombre, apellidos y es de Valladolid. Isaac Sánchez Martín (2-11-1998) se ha convertido en el compraventa de oro y plata de moda en España después de que sus vídeos hayan suscitado un gran clamor por parte de los usuarios de TikTok.

Especialmente aquellos en los que muestra cómo se evalúan y tasan las joyas o cuberterías que llegan hasta alguna de sus tiendas. Su naturalidad y especial cuidado de la atención al cliente, han llevado a Isaac a tener uno de los contenidos del momento en nuestro país. Hoy, conocemos un poco más a este vallisoletano que realmente es ingeniero de profesión.

"El mejor marketing es cómo hablen los clientes de mí", explica Isaac, cuya "mejor ventaja competitiva" en un mundo donde los márgenes con los que trabajan son muy pequeños es su atención de cara al público. De todo lo que está viviendo en redes sociales, el vallisoletano asegura que tenía claro que "alguna vez funcionaría" tras tres años creando contenido para sus tiendas de 'Tu oro vale más'.

Isaac junto a su padre en la tienda de 'Tu oro vale más' en León.

En la actualidad, Isaac cuenta con cuatro tiendas. La originaria, en Valladolid, bajo el nombre de 'Orovall', más otra en Madrid, en plena calle Velázquez, León y Salamanca con 'Tu oro vale más' como denominación. Además, prevé abrir otra en Zamora el próximo 1 de julio. Será él mismo quien se encargue de arrancar la tienda, hasta formar a los trabajadores y ya a partir de ahí dejarla funcionar mientras la expansión de su empresa continúa.

Isaac Sánchez es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Valladolid. Estuvo un año viviendo en Australia, habiendo aparcado la carrera en ese periodo, porque "sin inglés no eres nadie". A su vuelta, hizo las prácticas en una potente empresa en Albacete y puso de nuevo camino a su ciudad natal, aunque con el objetivo de volverse a Oceanía.

Sin embargo, el destino le tenía preparada otra cosa. Su familia cuenta con una tienda de alianzas y tras la pandemia el oro rebotó tanto que tuvieron que adaptarse para que el negocio siguiera siendo rentable. De ahí nació el compraventa de oro y plata. "Para fabricarlas necesitas materia prima. Mi padre tuvo una muy buena idea y así abarataba sus costes de fabricación", explica.

@tuorovalemas Y valía bastante más de lo que pensaba. Lo mejor: ✔️ Lo comprobamos al momento ✔️ Le ofrecimos el precio más justo ✔️ Y salió con su dinero, sin esperas A veces el recuerdo queda… pero el oro también ayuda. 📍Madrid, Valladolid, León, Salamanca y Zamora 📲 Tu Oro Vale Más ♬ original sound - Tu Oro Vale Más

Aquel primer compraventa fue en la propia joyería. Un modelo que "nada tiene que ver con lo habitual", pero que gustaba más a la gente. "No hay mejores ni peores, somos diferentes", resalta sobre su competencia. Finalmente, el compraventa recayó en exclusiva en Isaac mientras que su madre se "tuvo que dedicar puramente a intentar salvar el negocio de las alianzas".

"Me vi en una tienda sin tener absolutamente ni idea. Sí que es verdad que siempre he tenido muchísimas ganas y quieras o no tu predisposición, tu actitud lo marca todo. En un mes lo aprendí absolutamente todo y se me da muy bien la organización empresarial", relata.

Fue él quien profesionalizó "mucho" la empresa. Creó el primer programa de gestión, el primer CRM y los primeros 'speechs' para luego formar a los empleados. "Tuvimos muchísima buena acogida y pude delegar Valladolid en tan solo seis meses", afirma.

'Boom' en redes sociales

Sobre su 'boom' viral, Isaac se muestra cauto y asegura que "no cambia nada". "Es verdad que hemos recibido un mayor número de gente que nos pregunta, que se interesa, hay más personas que nos conocen. Pero si tú quieres comprar un lingote no es como que te tomes un café, por lo tanto la conversión es mínima", puntualiza.

Ahora bien, tampoco sabe cómo será el futuro porque "es la primera vez que nos pasa". En este tiempo, han ganado más de 200.000 seguidores en TikTok y les han escrito unas 300 personas. Los vídeos que han 'reventado' las redes sociales fueron grabados en la tienda de Valladolid ahora hace algo más de dos semanas.

"Siempre intentamos grabar en todas las tiendas, para lograr un poco de cercanía y que se vean un poco las tiendas, las diferencias con las habituales", relata.

Vender o comprar como inversión

El experto en oro y metales preciosos destaca que ahora mismo es el "mejor momento de la historia" para vender aquellas joyas o productos que no se usan porque está en el valor más alto de su historia. También cree que es oportuno hacer una inversión, ya que con inflaciones tan altas el oro es habitual que se dispare.

"Tu ahorras 100.000 euros y les sigues teniendo ahí, sí, pero igual en unos años si los quieres gasta es como si fuesen 80.000 euros. El poder adquisitivo va a ser menor. Es buen momento para que quiera aumentar su cartera de inversión y diversificar un poco para apostar por un valor refugio como es el oro, los metales preciosos", apunta.

Para identificar el oro o la plata, Isaac señala que es importante fijarse en los contrastes. Además, la plata es "típico que venga una cruz de malta, una estrella de David de cinco picos o el número 925".

Además, subraya que "para poder hacer una buena venta, hay que tener una buena información". Y es que Isaac lamenta que "desgraciadamente" en el mundo de los compraventa de oro "son unos tiburones". "Hay compraventas que se aprovechan de la desinformación", apunta.

@tuorovalemas Y aquí, cada pieza fue revisada con cuidado. Eran auténticas, de oro. Les ofrecimos el valor más alto posible, sin vueltas. No era solo una tasación. Era una solución. Por eso, tratamos el oro como lo que es… pero también a las personas como lo que valen. 📍Tu Oro Vale Más ♬ original sound - Tu Oro Vale Más

Por eso, Isaac siempre recomienda que sus clientes "comparen en varios sitios y donde mejor se lo paguen lo deje, pero que no vayan solamente a un sitio". "Nosotros siempre vamos a garantizar la máxima tasación y la máxima transparencia. Vamos a decirte que es lo que tienes", asegura.

Por otro lado, aconseja acudir a locales donde "tengan las balanzas a la vista" porque a pesar de "algo tan básico" como eso en muchos sitios "no lo están y es obligatorio". "Un gramo de oro son 60 euros. Te quitan cinco gramos y te quitan 300 euros", avisa.

"Siempre que puedan comparen en sitios, que vayan lugares que les inspire confianza y que noten claridad a la hora de hacer todo el proceso", zanja Isaac Sánchez, el compraventa de oro de moda en España que es de Valladolid.